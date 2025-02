Prefeitura de Palmas abre inscrições para Cartão do Estudante

O acesso à educação ganhará impulso com a abertura das inscrições para o Cartão do Estudante, um programa que garante auxílio no transporte para alunos de cursos superiores e técnicos. O edital foi publicado no Diário Oficial do Município (DOM) desta sexta-feira, 7, e os interessados podem se inscrever até o dia 10 de março, por meio do Portal do Cidadão.

Com 600 vagas disponíveis, o programa tem como objetivo garantir que alunos de baixa renda tenham condições de continuar seus estudos. Os estudantes beneficiados receberão créditos de 75% do valor gasto mensalmente em passes.

Quem pode participar?

Para participar do processo seletivo, o estudante deve atender os seguintes critérios:

ter renda familiar de até quatro salários mínimos;

comprovar necessidade do transporte coletivo para frequentar as aulas;

estar frequentando regularmente (75% de frequência) todas as disciplinas

na qual esteja matriculado;

apresentar o comprovante de matrícula atualizado a cada semestre vigente

do ano para que seja feito o recadastramento.

O presidente da Fundação Municipal de Juventude (FJP), Juniel Carvalho de Sousa destacou a importância do benefício: “O Cartão do Estudante é uma política pública essencial para garantir que jovens em situação de vulnerabilidade possam continuar seus estudos. Com essa iniciativa, buscamos reduzir a evasão escolar e oferecer mais oportunidades para que esses alunos concluam seus cursos e ingressem no mercado de trabalo”.

Inscrições

A inscrição deve ser feita de forma on-line, acessando o Portal do Cidadão, e anexando a documentação exigida no edital, além do comprovante da assinatura digital, RG, CPF e anexo da carteirinha de transporte coletivo.

Aqueles que ainda não possuem carteira de transporte eletrônica devem providenciar junto à Superintendência de Bilhetagem Eletrônica (Sube), antes de realizar a inscrição no programa. A mesma deve estar desbloqueada no ato da inscrição.