Prefeitura de Palmas abre inscrições com 100 vagas para projeto Empreenda Mais

A Prefeitura de Palmas, por meio da Fundação Municipal da Juventude de Palmas (FJP), em parceria com o Instituto Nacional de Desenvolvimento Socioeconômico (INDS) e o Governo Federal, abriu as inscrições para o projeto Empreenda Mais nesta segunda-feira, 10. Serão ofertados, de forma gratuita, cursos profissionalizantes de empreendedorismo jovem, com 100 vagas.

Jovens com idades entre 18 e 29 anos, podem se inscrever diretamente no site do Projeto Empreenda Mais. O prazo termina na sexta-feira, 14. As aulas serão realizadas na sede da FJP, localizada na Arso 41 (403 sul), Av. LO-09.

O curso será dividido em duas etapas. Na primeira fase, dias 17 e 21 de fevereiro, os alunos do Empreenda Mais poderão levar suas ideias de empreendedorismo e receber orientação para executar o projeto. Serão abordados os seguintes assuntos:

Planejamento Financeiro

Gestão de Negócios

Estratégia de Marketing



Já a segunda fase do curso será dedicada ao período de incubação. Entre os dias 24 de fevereiro e 31 de março, os alunos receberão consultoria e mentoria para tirar o plano de negócio do papel.