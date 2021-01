Prefeitura de Gurupi recebe movimento “Pais pela educação” que solicitou retorno às aulas presenciais

Na manhã deste sábado, 16, o movimento popular Pais pela educação de Gurupi protocolou na Prefeitura municipal ofício e abaixo assinado solicitando o retorno das aulas no formato híbrido, no qual os pais terão a opção de escolher entre aulas online e presenciais para seus filhos. Na ocasião, representando a prefeita Josi Nunes, a secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação, Lady Sakay, recebeu os documentos e afirmou que a gestão está trabalhando para dar uma melhor solução à comunidade.

“A prefeita Josi Nunes e a secretária de Educação, Amanda Costa, já receberam os pais para dialogarem e mantém o compromisso feito dentro daquilo que é da alçada do município. Referente as aulas do 1º ao 9º ano, é uma decisão que depende do Governo Estadual. A prefeita já conversou com o presidente do Conselho Estadual de Educação para que as escolas façam o seu plano de contingência e sendo aprovados o município fará o processo de vistoria e acompanhamento para que seja realmente com segurança. A Prefeita está trabalhando junto a Saúde e Educação, no sentido de que realmente se volte ou não, mas com segurança e cautela, atendendo a todas as recomendações da Organização Mundial de Saúde”, declarou Lady.

A professora e mãe, Carolina Furlan, que representou o movimento pediu que a solicitação seja atendida. “Nós não esquecemos o vírus, estamos preocupados com a saúde das crianças. A Unicef, a OMS, a Unesco disseram que a prioridade é a reabertura das escolas. Nós queremos um ambiente seguro para as crianças e para os profissionais, e é possível que isso seja feito. Estamos aqui para colaborar com todos, acreditamos que com toda a segurança, seguindo todos os protocolos de prevenção dará certo. As crianças têm capacidade de obedecer muito mais que os adultos, então entregamos esse ofício e pedimos encarecidamente a todos os gestores municipais e estaduais que nos ouçam”, disse.

Também estiveram presentes durante a recepção do movimento Pais pela educação de Gurupi o secretário de Administração, Valdeci Junior; o secretário de Saúde, Zander Luis; o diretor pedagógico da Secretaria de Educação, Jonatan Barretos; e os vereadores Davi Abrantes, Leda Perini e Ivanilson Marinho.