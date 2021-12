Prefeitura de Gurupi realiza operação tapa-buracos em pontos críticos da cidade

Mesmo com as intensas chuvas que tem caído em Gurupi nos últimos dias a Prefeitura tem realizado a operação tapa-buracos, que está sendo executada por duas equipes operando nos pontos mais críticos da cidade.

Conforme a Secretaria Municipal de Infraestrutura o objetivo é atender esta demanda o mais rápido possível e deixar as vias mais seguras para o trânsito de veículos e pedestres de Gurupi.

A prefeita Josi Nunes comenta que está ciente do problema e entende que a população está cansada das mesmas justificativas, mas lembra que está à frente da gestão a menos de um ano e está buscando resolver este problema de forma definitiva, pois a operação tapa- buracos é apenas um paliativo que foi feito durante as gestões anteriores.

“Eu estou em Brasília tentando conseguir recursos para resolver este problema de forma definitiva. Nós já conseguimos aproximadamente R$ 10 milhões de emenda de bancada e esse recurso estará disponível no próximo ano e vamos realizar o recapeamento das vias com um material mais resistente e o problema será resolvido. Mas estou aqui esta semana tentando mais recursos, estou apresentando as reportagens e fotos da situação das vias de Gurupi para sensibilizar os parlamentares a nos auxiliar com recursos e, assim, resolver este problema definitivamente”, explanou ressaltando que a pavimentação asfáltica da cidade é bastante antiga e com as chuvas intensas não tem resistido.

O Secretário Municipal de Infraestrutura, Elvan Leão, afirma que a Secretaria dispõe de material para atender boa parte das demandas levantadas e que até dia 15 de janeiro deve acontecer um processo licitatória para a compra de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), material ideal para o tapa buraco no período chuvoso, aquisição de 5.000 toneladas de massa asfáltica.

“Peço para a população Gurupiense mais um pouco de paciência, a operação tapa-buraco está acontecendo, iremos tapar todos os buracos na pavimentação de nossa cidade, mas isso demanda tempo. Solicito que trafeguem com mais prudência e cautela nas ruas e avenidas, para não sofrerem acidentes ou causarem prejuízos nos seus veículos. Essa gestão Prefeita Josi Nunes e Vice-Prefeito Gleydson Nato estão empenhados para a execução de manutenções corretivas e preventivas”, destaca.

O engenheiro Civil e Encarregado de Pavimentação de Gurupi, Michel Alves, lembra que a pavimentação de Gurupi está bastante desgastada, quando esse asfalto sofre bastante com a incidência de águas pluviais em um curto intervalo de tempo não resiste que é o que tem acontecido.