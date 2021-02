Prefeitura de Gurupi publica edital com 47 vagas para professor

A Prefeitura de Gurupi, por meio da Secretaria Municipal da Educação (SEMEG), publicou nesta segunda-feira, 22, edital para preenchimento de vaga para professor temporário do ensino básico.

O processo seletivo simplificado é para 47 vagas e será com base em análise curricular. As inscrições são gratuitas, começam nesta terça-feira, 23 e seguem até a quinta-feira, dia 25. Os salários variam de R$ 1.632,20 a R$ 3.016,40.

As inscrições poderão ser efetuadas apenas pela internet, no endereço eletrônico exclusivo da comissão de avaliação do processo seletivo pelo e-mail: comissão@semeg.gurupi.to.gov.br. O candidato deve enviar, em formato PDF, cópias de documentos obrigatórios como carteira de identidade, cadastro de pessoa física (CPF), currículo vitae atualizado e certificado de Curso de Licenciatura na área que deseja concorrer.

Vagas

As vagas são para profissionais com formação em Pedagogia, Educação Física, Matemática, História, Artes Cênicas e Letras. A remuneração será de acordo com a carga horária, que varia de 20 a 40 horas semanais.

A análise curricular será totalmente on-line e serão considerados títulos e experiências profissionais, comprovada através da avaliação de currículo e de requisitos dispostos no edital, publicado no site oficial da Prefeitura de Gurupi. Clique aqui para ir direto ao edital.

Mais informações pelo telefone no telefone (63) 3301-4348.