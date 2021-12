Prefeitura de Gurupi premia professores com R$ 42 mil por práticas inovadoras na educação municipal

Foram conhecidos na noite desta quarta-feira, 22, os 24 projetos finalistas no concurso Professor Inovador realizado pela Prefeitura de Gurupi, por meio da Secretaria Municipal da Educação. Com o tema Destaque na Aprendizagem Escolar, o concurso premiou em dinheiro as experiências de sucesso que mostraram avanço da aprendizagem dos estudantes da rede municipal de ensino de Gurupi no ano letivo de 2021.

O anúncio e premiação dos vencedores foi no Centro de Convenções Mauro Cunha. Foram inscritos 36 projetos com proposta de práticas inovadoras para sala de aula e 24 candidatos chegaram ao final do concurso. A premiação das categorias, somando oito no total, foi dividida em; 1º lugar R$ 3 mil, 2º lugar R$ 1.500 e 3º lugar R$ 750,00.

“Depois de muitos anos de profissão, geralmente somos muito levados a pensar que já estão esgotadas as formas de se ensinar ou que sempre se faz mais do mesmo. Quando você resolve não engavetar uma oportunidade você está fazendo muito por muitas pessoas. Inovação pode ser, fazer arroz com feijão, bem feito, bem temperado, bem cozinhado. E é isso que buscamos para educação de Gurupi, não são coisas mirabolantes, mas aquilo que nós fazemos no nosso dia que dá certo e que chega ao nosso aluno e que dá resultado’, explicou Amanda Costa, Secretária da Educação de Gurupi.

A Prefeita de Gurupi, Josi Nunes, prestigiou o evento e agradeceu em poder compartilhar com os educadores deste momento, lembrando das conquistas recentes da categoria feita neste primeiro ano de sua gestão. “Eu me sinto muito feliz em poder participar desse momento, desta celebração. Infelizmente não conseguimos alcançar alguns objetivos que nós estamos alcançando na área da educação, para todos os servidores do município, mas é a nossa meta. Meta essa que foi trabalhada, foi discutida com cada um quando passamos de escola em escola e elaboramos o nosso plano de governo, e muitos acreditaram nos nossos projetos e nós estamos entregando”, disse Josi.

Vencedores

O prêmio tinha o objetivo de reconhecer e valorizar práticas educativas de sucesso e ações de destaque no processo de ensino e aprendizagem conduzidos por professores, coordenadores pedagógicos, orientadores educacionais e coordenadores de secretarias escolares. Conforme o edital do concurso, poderiam ser inscritos projetos de professores e suas equipes com atuação desde a Educação Infantil, passando pelo Ensino Fundamental I e II (regular e Educação de Jovens e Adultos – EJA).

Confira abaixo os vencedores de cada categoria:

Creche

Professora: Mônica Pereira De Sousa Santo

Tema: A Música Utilizada como Ferramenta Pedagógica no Processo de Ensino e Aprendizagem para Crianças na Educação Infantil

Pré Escola

Professora: Marinalva da Silva Rodrigues Miranda

Título/Tema: Rotação por Estações – Brincadeiras e Interações

Ensino Fundamental I / 1º E 2º

Professor: Elismar Almeida Moreira

Título/Tema: O Processo de Alfabetização e Letramento

Ensino Fundamental I / 3º, 4º E 5º

Professora: Fernanda Martins de Carvalho

Tema: Raciocínio, lidera minha leitura.

Ensino Fundamental II / 6º E 7º

Professora: Maria Anália da Silva

Tema: Projeto Mexa-Se: Importância do Exercício Físico na Mitigação dos Impactos da Pandemia

Ensino Fundamental II / 8º E 9º

Professora: Aurea Maria Sampaio Teles

Tema: Literatura de Cordel: Leitura, Escrita e a Releitura de Xilogravura

Atendimento Educacional Especializado (AEE)

Professora: Siméia Dias Santana Peres

Tema: A Sala de Recursos Multifuncionais como Protagonista das Metodologias Ativas de Ensino

Apoio à Docência

Professora: Joana D´Arc Ribeiro Andrade

Tema: A Importância do Trabalho Pedagógico na Prática Docente