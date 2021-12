Prefeitura de Gurupi paga 13º salário e anuncia antecipação da folha de dezembro

A Prefeita de Gurupi, Josi Nunes, anunciou nesta segunda-feira, 20, o pagamento do 13º salário dos servidores públicos municipais e também o adiantamento do salário do mês de dezembro.

“Neste momento de festividades trazemos essas boas notícias para o servidor público municipal com o pagamento do 13º salário, que pagaremos hoje, dia 20. E também iremos pagar a folha de dezembro adiantado, no dia 28. É a nossa gestão, Josi Nunes e Gleydson Nato, honrando o compromisso com o servidor público municipal e aquecendo a economia local neste momento de festividade e união familiar”, afirmou a prefeita.

Segundo a Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças, o 13º salário dos servidores públicos municipais corresponde a R$ 7.463.670,08, que está sendo pago hoje, em parcela única.

Pensionistas e Aposentados

Já os servidores públicos municipais aposentados e os pensionistas receberam o 13º salário antecipadamente, no dia 15 deste mês, no valor de R$ 1.873.253,02.

Quanto ao pagamento da folha de dezembro, a presidente do Instituto de Previdência Social do Município – Gurupi Prev, Kárita Carneiro, afirma que também será antecipado e a previsão é que seja feito na próxima quinta-feira, dia 23. “Estamos correndo e fazendo de tudo para antecipar estes pagamentos para todo mundo poder passar as festividades de fim de ano mais aliviado e um pouco mais de conforto”, frisou Kárita.

Somando as folhas do 13º salário e do mês de dezembro, o Gurupi Prev deve injetar mais de R$ 3 milhões e 801 mil reais na economia local, ajudando a aquecer as vendas de fim de ano em nossa cidade.