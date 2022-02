Prefeitura de Gurupi oferece oficinas artísticas para melhor idade

Texto: Secom/Prefeitura de Gurupi

Estão abertas a partir desta segunda-feira, 31, as inscrições para as Oficinas Artísticas para a melhor idade, oferecidas pela Prefeitura de Gurupi, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult) em parceria com a Secretaria Municipal do Idoso.

São ofertadas para os idosos de Gurupi, com idade a partir dos 60 anos, as modalidades de teatro clássico, dança moderna e expressão corporal. Os interessados têm até a próxima sexta-feira, dia 04 de fevereiro, para se inscrever e precisam apresentar cópia do CPF, RG e do comprovante de endereço.

“É fundamental que a cultura esteja em todos os lugares e principalmente que possa atingir todos os públicos e faixas etárias. Essa ampliação da faixa etária busca trazer mais opções de atividades para os idosos de Gurupi, mantendo esse público ativo”, destacou a Secretária Municipal de Cultura e Turismo, Lady Sakay.

O Secretário Municipal do Idoso, Valdeci Júnior, afirmou que as oficinas artísticas da melhor idade visam oferecer atividades para interação dos idosos. “Nestas atividades vão ser montadas turmas de 06 pessoas, que irão fazer teatro clássico, dança moderna e expressão corporal. Essas modalidades serão de segunda a sexta. Vale ressaltar que os profissionais que estarão envolvidos já concluíram o esquema vacinal contra a Covid-19 e que as atividades vão respeitar as normas de proteção de acordo com OMS”, frisou.

Veja os horários:

Teatro – quarta e sexta-feira, das 9 às 10 horas e das 15 às 16 horas;

Dança Moderna – terça e quinta-feira, das 9 às 10 horas e das 15 às 16 horas;

Expressão Corporal – segunda e quarta-feira, das 10 às 11 horas e das 16 às 17 horas.

As aulas serão realizadas no Centro de Convenções Mauro Cunha.