Prefeitura de Gurupi lança programação oficial do Carnaval 2023 nesta segunda, 16

Por Leilane Macedo – Secom Gurupi

Os amantes da Festa de Momo já podem preparar seus abadás e fantasias, porque o Carnaval de Gurupi está chegando para matar a nossa saudade da maior festa popular do país. Nesta segunda-feira, 16, a Prefeitura de Gurupi lançará oficialmente a programação que promete agitar os foliões com a volta do melhor Carnaval do Norte do Brasil.

As atrações serão divulgadas nesta segunda-feira, 16, a partir das 19 horas, no Centro Cultural Mauro Cunha. O lançamento do Carnaval 2023 é aberto ao público e a Prefeitura de Gurupi também convida os foliões e representantes de blocos carnavalescos; músicos; empresários e comerciantes da rede hoteleira, de restaurantes e de serviços; os membros de entidades classistas, da segurança pública; vereadores e toda a comunidade em geral para prestigiarem este evento, que dará o pontapé inicial na Folia gurupiense.

“Queremos convidar toda a nossa gente de Gurupi para vir e conhecer a programação e a estrutura que estamos preparando para a nossa Folia, que promete voltar com tudo, proporcionando muita alegria e diversão. Sabemos que o gurupiense ama o Carnaval, que além de ser uma festa popular e tradicional em nossa cidade, também aquece a nossa economia, gerando emprego, renda e negócios”, frisou a prefeita Josi Nunes.

A última edição do Carnaval em Gurupi foi realizada em 2020, em virtude das restrições da pandemia da Covid-19.