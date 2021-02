Prefeitura de Gurupi irá revitalizar Viveiro Municipal

A prefeita de Gurupi, Josi Nunes (PROS), visitou o Viveiro Municipal na manhã desta quarta-feira (03), acompanhada do presidente da Agência Gurupiense de Desenvolvimento (AGD), David Henrique Garcia, e da secretária municipal de Educação, Amanda Costa. Na ocasião, a prefeita se comprometeu a revitalizar totalmente a estrutura física do local.

Segundo a prefeita, é preocupante a situação em que encontrou estrutura física do Viveiro do município. “Nós observamos nesta visita que a estrutura física está muito deteriorada. Escritório, banheiros, galpão, local de plantio, depósito para materiais e equipamentos não estão adequados, os banheiros não funcionam, o escritório é pequeno e o galpão está quase caindo”, relatou.

Ainda de acordo com a prefeita, será feita uma revitalização total no viveiro. “Iremos fazer uma reformulação total aqui e proporcionar uma estrutura adequada de trabalho para a equipe. Queremos fazer uma parceria com a UFT, que também tem um viveiro, para desenvolvermos um trabalho integrado, aliando o conhecimento científico com a prática realizada pelo município, para transformarmos Gurupi em uma cidade verde e arborizada”, afirmou.

A ideia da gestora é revitalizar o viveiro para incentivar o plantio de mudas, inserindo arborização nas Unidades Básicas de Saúde, nas escolas, prédios públicos, praças e avenidas de Gurupi. “Vamos melhorar o ambiente da nossa cidade, tornando nossa cidade mais humana, agradável e menos quente”, completou.

O presidente da AGD, David Henrique Garcia, também reforçou a necessidade de melhorias no Viveiro. “Foi fundamental a visita da prefeita, pois não podemos imaginar uma Gurupi que se aproxima dos 100 mil habitantes sem evidenciarmos a importância do viveiro municipal. A estrutura atual está precária, mas a prefeita Josi já se comprometeu em revitalizar o local e oferecer condições de produção. O objetivo da gestão é tornar o viveiro um local agradável, de visitação, um espaço de convivência e de educação ambiental”, afirmou.

O Viveiro Municipal atualmente possui 38 mil mudas nativas, frutíferas e de jardinagem catalogadas.