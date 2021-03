Prefeitura de Gurupi intensifica fiscalização do cumprimento das medidas de enfrentamento a Covid-19

Com o objetivo de fazer cumprir o Decreto 489/21 e garantir a efetividade do combate ao avanço da Covid-19 no município de Gurupi, a Prefeitura intensificou a fiscalização municipal. Um balanço parcial das ações aponta que, até o início da tarde desta terça-feira (09), foram registradas 214 denúncias e 168 visitas técnicas, com abordagens e orientações, no comércio e pontos de aglomerações.

Cinco órgãos da Prefeitura estão integrados no Plano de Ações Emergenciais de Fiscalização Municipal. São eles o departamento de Posturas, a Vigilância Sanitária, Diretoria de Meio Ambiente, Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) e Agência Municipal de Trânsito e Transporte (AMTT).

A ação também conta com apoio do 4º Batalhão de Polícia Militar, que dispõe da sala de vídeo monitoramento com o projeto Olho Vivo, para reforçar a fiscalização. A AMTT designa um fiscal durante 03 turnos para acompanhar vários pontos estratégicos da cidade pelas câmeras inteligentes.

Segundo o supervisor das ações de fiscalização e presidente da AMTT, Sargento Jenilson, somente nesta segunda-feira (08) e terça-feira (09), até às 12 horas, foram registradas 214 denúncias pelos Canais oficiais da Prefeitura e PM e 168 visitas técnicas em estabelecimentos e pontos de aglomerações, com 17 notificações registradas, mesmo após as abordagens preventivas. Até o momento não houve necessidade de autuações e imposição de multas.

Denúncias

A Prefeitura de Gurupi disponibilizou os números de telefone para denúncias, que poderão ser feitas na Ouvidoria do município, pelo 3315-0077, de segunda à sexta-feira; e pelo Whatsapp Covid, 9-9206-5245, que está disponível durante 24 horas por dia.