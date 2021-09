Prefeitura de Gurupi inicia obra de drenagem na Av. Goiás

Para resolver o problema de alagamentos na região do cruzamento da Av. Goiás com a Vila Guaracy, a Prefeitura de Gurupi, por meio da Secretaria de Infraestrutura, iniciou as obras de drenagem de águas pluviais.

Os trabalhos começaram na última quinta-feira, 09, e devem seguir até o próximo dia 20. A obra é feita com recursos próprios do município e com a parceria dos empresários da região.

Segundo o secretário municipal de Infraestrutura, Thiago Barros, a drenagem ocorre para evitar que alagamentos, como os que ocorreram no início do ano, voltem a acontecer. Esta é a primeira etapa da obra e a previsão é que no próximo ano, o problema seja resolvido de forma definitiva.

“No início do ano, sofremos com o volume de águas das chuvas, transtorno no trânsito e prejuízo aos comerciantes e população. Então, iniciamos uma conversa com os moradores e empresas da região, onde já havia uma reivindicação antiga. Quero agradecer aos empresários do Shopping Center Araguaia, do Grupo Atacadão Dia a Dia, Ageto e Tutty Falcão, que são parceiros nessa iniciativa com a Prefeitura de Gurupi”, declarou Thiago Barros.

Ainda segundo o secretário, além dessa obra, já há outros projetos em estudo para que outras regiões da cidade, que sofrem com os problemas no período chuvoso, também possam ser beneficiadas com a drenagem.

O diretor de Obras, Elvan Leão, vistoriou os serviços que fazem parte da primeira etapa da obra de drenagem pluvial e explicou que o projeto visa desviar as águas que empoçam e alagam toda a região em torno da Av. Goiás, Jardim Flamboyant, Vila Guaracy e Av. Beira Rio. “O objetivo do projeto é captar toda a água da Vila Guaracy próximo a Agência Tocantinense de Transporte e Obras (Ageto) e vamos colocar na paralela da BR-153, retirando o problema da Avenidas Goiás”, frisou.

“Um dos grandes problemas que temos em Gurupi é a drenagem, chove empoça água, invade casa, invade empresas e nós estamos começando o trabalho nesse sentido. Aqui na Vila Guaracy sempre foi um grande transtorno e estamos fazendo uma obra para minimizá-los”, disse a prefeita Josi Nunes.