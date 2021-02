Prefeitura de Gurupi faz mapeamento local da Agricultura Familiar

Segue até sexta-feira, 12, o mapeamento da agricultura familiar feito pelo Prefeitura de Gurupi, por meio do Departamento de Alimentação Escolar da Secretaria Municipal da Educação de Gurupi (SEMEG). A equipe está em busca de quem queira se tornar fornecedor, e está catalogando os produtos cultivados no campo que possam vir a abastecer as cantinas das escolas.

Essa etapa inicial de mapeamento local, não é um processo de seleção. Mas, o produtor precisa ter disposição para fazer a entrega dos produtos, e ainda informar a periodicidade da produção no que se refere à sazonalidade da safra. Mais de 30 diferentes gêneros alimentícios podem ser incluídos neste levantamento. As escolas da rede municipal de Gurupi consomem cerca de 75 toneladas de alimentos por mês. Mais de 30% são adquiridos da agricultura familiar.

Esse mapeamento segue até sexta-feira, 12, e é o primeiro passo para chamada pública. Segundo Girlania Santana, nutricionista do Departamento de Alimentação da SEMEG, cada produtor pode vender para a Prefeitura de Gurupi, até mais de 20 mil reais em produtos, por ano.

Para ser inserido no mapeamento o agricultor precisa informar o nome completo, os alimentos que ele tem para ofertar, o contato telefônico e o endereço da propriedade ou área de cultivo, além do número da Declaração de Aptidão do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) que é utilizado como instrumento de identificação.

PNAE

A parceria entre a agricultura familiar e a alimentação escolar é baseada em lei federal. Essa legislação determina que no mínimo 30% do valor repassado a estados e municípios pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) para o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) deve ser utilizado na compra de gêneros alimentícios. E essa aquisição precisa ser diretamente da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, com prioridade para os assentamentos da reforma agrária.