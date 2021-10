Prefeitura de Gurupi faz a festa da criançada no Povoado Trevo da Praia

O clima foi de festa e muita diversão na tarde deste sábado (09) no Povoado Trevo da Praia, em Gurupi. Isso porque a Prefeitura deu pontapé inicial ao projeto “Vem ser Criança”, uma programação especial voltada exclusivamente ao público infantil para comemorar o dia das crianças.

O projeto é realizado por meio das secretarias municipais da Educação, de Juventude e Esportes e de Cultura e Turismo, e apoio das demais secretarias e órgãos municipais, e promoveu uma tarde recheada de lazer para a criançada do Trevo. O evento contou com brinquedos infláveis, pula-pula, xícara giratória, algodão doce, pipoca, cachorro quente, refrigerante, além de apresentação artística por meio da Companhia de Dança de Rua Cia SDG, e distribuição de brinquedos.

Na ocasião, a prefeita Josi Nunes destacou que em sua gestão tem priorizado aproximar o poder público e seus serviços da comunidade, incluindo distritos mais afastados do centro, e que no dia das crianças, não poderia ser diferente. “Já tivemos aqui várias vezes esse ano e nosso objetivo é estarmos mais próximos da comunidade em qualquer lugar que ela esteja, e nesta data especial, as crianças esperam um abraço, um presente, alegria, e aqui nesta programação tem de tudo, essa foi nossa ideia, trazê-las para brincar conosco e estamos nos divertindo bastante”, comentou.

O Vice-prefeito Gleydson Nato ressaltou que a estrutura levada ao povoado não deixou nada a desejar para os eventos realizados no centro da cidade e que a programação foi preparada com muito capricho para as crianças do Trevo. “Queremos a maior aproximação possível com a comunidade, seja onde for, os serviços da prefeitura estão disponíveis para nossa sociedade gurupiense, e nesse dia tão especial para nossas crianças, abrimos nossa programação aqui no Trevo da Praia com muito carinho, não tem preço proporcionar o sorriso no rosto de cada criança”, disse.

O agricultor e morador da região do Trevo da Praia, Jacinto Moreira, levou os netos para se divertirem e aprovou a iniciativa da gestão. “A gente vê que a prefeitura está mais próxima aqui do Trevo, estão constantemente aqui fazendo alguma coisa, mas eu não esperava que eles tivessem aqui até no dia das crianças, e eles realmente vieram e foi muito bom”, contou.

Quem também aprovou o evento foi a criançada. A Waina Sofia, de 08 anos, disse que foi a primeira vez que brincou em um castelo inflável e ficou encantada. “Gostei muito, já vou pegar a fila para ir de novo”, revelou. O Felipe Rodrigues, de 10 anos, não pensou duas vezes e brincou em todos os brinquedos, mas o que ele mais gostou foi da xícara giratória. “Foi muito bom, eu nunca tinha visto uma dessa, achei o brinquedo mais legal”, relatou.

Parceiros

A prefeitura contou com o apoio de parceiros para a realização do evento, entre os quais, a Universidade UnirG; União das Associações de Bairros de Gurupi – UAB; Câmara de Vereadores de Gurupi; Associação Comercial e Industrial de Gurupi – Acig; Câmara de Dirigentes Lojistas de Gurupi – CDL; Sesi; Federação do Comércio do Estado do Tocantins – Fecomércio; Corpo de Bombeiros e Governo do Tocantins

Presenças

Além da prefeita Josi Nunes e do Vice-prefeito Gleydson Nato, a programação contou com a presença dos vereadores André Caixeta e Jair Souza, e de secretários municipais.