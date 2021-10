Prefeitura de Gurupi entrega primeiro licenciamento ambiental para a produção de tilápias

Nesta segunda-feira, 04, a Prefeitura de Gurupi por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente realizou a entrega da primeira licença ambiental a um projeto de criação de tilápia, situado no setor Industrial, de propriedade da produtora Marise Tanaka Suzuki.

Conforme o secretário de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, Pedro Dias, foram entregues as licenças prévia, de instalação e de operação, já que o empreendimento está em plena atividade, inclusive, comercializando a produção ao mercado institucional, ofertando peixe de qualidade à merenda escolar municipal.

“Nós estamos licenciando o primeiro empreendimento de criação de tilápia em tanque elevado, um sistema de criação intensivo e essa ação vai estimular outros criadores que estão entrando hoje na atividade”, destaca explicando a importância do licenciamento, entre os benefícios, está a possibilidade de os produtores conseguirem financiamentos junto à Agência de Fomento do Governo do Estado.

Pedro Dias reforça a importância da parceria entre Governos municipal e estadual para a implementação desse projeto. “Contamos com parceria importante da extensão rural desenvolvida pelo Ruraltins. Eles fazem todo o trabalho de elaboração do projeto técnico para captação de recurso e assistência técnica direta ao produtor. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente dar o suporte necessário para auxiliar nessas atividades e fica responsável pela emissão do licenciamento ambiental. É uma parceria importantíssima entre Prefeitura e Governo, trabalhando de forma muito determinada para obter êxito”, ressalta confirmando que o trabalho já tem mostrado resultados e que também estão trabalhando o segmento da comercialização que é muitíssimo importante para garantir a viabilidade financeira dos projetos.