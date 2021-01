Prefeitura de Gurupi e Seciju discutem parcerias para reinserção social de reeducandos

A prefeita de Gurupi, Josi Nunes (PROS), recebeu em seu gabinete nesta segunda-feira (25), o Secretário de Estado da Cidadania e Justiça, Héber Luís Fidelis. Na oportunidade eles trataram sobre uma parceria que deve ser firmada entre Governo do Estado e Prefeitura, buscando a ressocialização das pessoas privadas de liberdade na comarca de Gurupi, por meio da formação educacional e prestação de serviços na área da infraestrutura.

A parceria consiste na ressocialização dos reeducandos, através da mão de obra prisional, com projetos como a Fábrica de Artefatos de Concreto, na área da infraestrutura, e também na formação educacional dos reeducandos. Durante o encontro, também foi feita a apresentação do projeto de Fábrica de Artefatos e outros projetos do “Programa Novo Tempo”.

Na ocasião, o Secretário Héber Fidelis colocou a estrutura da Secretaria de Cidadania e Justiça à disposição da Prefeitura de Gurupi e ressaltou a importância da parceria com o município. “Pelo que vimos aqui hoje, teremos frutos positivos pela frente. A Prefeita Josi gostou do projeto. Nós temos as fábricas de blocos de concreto, mas a prefeita solicitou também algumas demandas relacionadas à produção de fraldas e cadeiras de rodas, que faremos por meio desta parceria, utilizando a mão de obra carcerária para benefício da população de Gurupi”, disse.

Segundo a Prefeita Josi Nunes, o Estado já tem parcerias exitosas com relação a ressocialização dos reeducandos, por meio do trabalho e do processo educacional, mas a gestora deseja ampliar esta ação em Gurupi. “Através desta parceria pode ser feita uma série de serviços. Por exemplo, podem ser confeccionados blocos de cimento e trabalhos de infraestrutura como a recuperação de praças, construção de calçadas, e podemos incrementar com serviços na área da assistência social com a confecção de fraldas e cadeiras de rodas”, relatou.

Educação

A Prefeita destacou ainda a possibilidade de atividades na área da educação. “O secretário Héber solicitou a parceria da Secretaria Municipal de Educação para que os reeducandos possam também ter um processo educacional. Eles já passam por capacitações, mas eles precisam de um processo educacional formal, pois isso colabora na formação e na reinserção deles na sociedade, além de diminuir a reincidência da criminalidade”, reforçou Josi Nunes, destacando que o município está aberto a esta e outras parcerias que forem positivas para a comunidade gurupiense.

O Superintendente dos Sistemas Penitenciário e Prisional do Tocantins, Orleanes Alves, falou da importância do convênio para a educação profissional, trabalho e renda da pessoa privada de liberdade. “Com o sinal verde da Prefeita Josi Nunes, nossa ideia é estabelecer um complexo multiuso na Unidade Penal de Cariri. O preso vai trabalhar, produzir e essa produção será utilizada pela Prefeitura e pelo Estado em várias áreas de atuação”, afirmou.

Presenças

Também participaram da reunião a Coordenadora de Educação e Trabalho do Sistema Penitenciário, Renata Keli; o Diretor da Unidade de Segurança Máxima de Cariri, Alexandre Alves; o Diretor da Casa de Prisão Provisória de Gurupi (CPP) Marcelo Menuceli; além do Juiz da 1ª Vara Criminal de Gurupi, Dr. Gerson Azevedo; a representante do Ministério Público, Luma Gomides; o Secretário Municipal de Infraestrutura, Thiago Barros; a Secretária Municipal de Educação, Amanda Costa, e o vereador Jair do Povo (PROS).