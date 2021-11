Prefeitura de Gurupi é parceira na realização do 1º Festival do Pequi

Com o objetivo de apoiar as programações culturais do município e valorizar os frutos típicos da região, a Prefeitura de Gurupi, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult), é parceira da Universidade Federal do Tocantins (UFT), na realização do 1º Festival do Pequi. O evento acontecerá entre os dias 01 e 03 de dezembro, no Campus da UFT de Gurupi.

Segundo a secretária municipal de Cultura e Turismo, Lady Sakay, a Prefeitura está apoiando a realização do evento, proporcionando as apresentações musicais durante a programação. “A valorização dos nossos frutos do cerrado precisa ser incentivada. E estamos apoiando o pequi com boa música. Esse é o nosso papel”, disse a secretária.

No Festival do Pequi haverá Concurso de Pratos com Pequi, que selecionará a melhor Comidinha Salgada ou Doce com pequi; o melhor Prato Salgado com pequi; e o melhor Prato Doce com o pequi. Um torneio também elegerá o melhor roedor de pequi.

Além das competições, a programação também contará com a Feira do Pequi, com a comercialização de comidas típicas; Mostra Cultural com exposições artísticas alusivas ao pequi; além de apresentações culturais de artistas regionais.

Inscrições

As inscrições são gratuitas e estão abertas até a próxima terça-feira, dia 23, e podem ser feitas, aqui.

De acordo com a UFT, o evento tem o objetivo de fortalecer e estimular a gastronomia regional e também proporcionar o desenvolvimento local e regional. Está sendo realizado em parceria com a Prefeitura de Gurupi e Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Comunitários, em consonância com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e alinhado ao Programa Integrador UFT sem Muros.