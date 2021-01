Prefeitura de Gurupi deve implantar sistema informatizado de matrículas

Nesta terça-feira (19) a prefeitura de Gurupi deu o primeiro passo rumo à implantação de um Sistema Informatizado de Matrículas na rede municipal de ensino. O objetivo é modernizar esse processo e democratizar o acesso à escola. Para dar andamento a proposta, a Secretária Municipal de Educação, Amanda Costa, se reuniu com Lady Sakay, titular na pasta de Ciência, Tecnologia e Inovação, e que responde também pela Secretaria de Cultura e Turismo.

Com inserção de ferramentas tecnológicas de informatização, a Secretaria Municipal da Educação de Gurupi (Semeg) quer a extinção da distribuição manual de senhas, da espera em filas e substituir a entrega de documentos físicos por digitalizados. A ideia é uma reformulação do processo de matrículas com a implantação de um sistema totalmente informatizado.

Segundo Amanda Costa, com o uso, cada vez mais comum, de recursos de tecnologia da informação é indispensável que o processo de matrículas se modernize, se torne mais ágil e acessível, e principalmente, encurte a distância entre a comunidade e a escola. As duas gestoras discutiram as medidas a serem tomadas para a concretização dessa modernização. A perspectiva é que o novo formato já seja adotado nas próximas matrículas.

Parcerias

Lady Sakay aproveitou a visita à Semeg para propor a Amanda Costa a incorporação de projetos e programas educacionais em parceria com as Instituições de Ensino Superior. Dentre vários assuntos voltados à capacitação, melhoria, modernização e extensão do ensino, as duas gestoras falaram também de programas voltados à educação empreendedora e à educação científica, seguindo as proposta do plano de governo da prefeita de Gurupi, Josi Nunes.