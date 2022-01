Prefeitura de Gurupi debate adesão ao Aprova Brasil nas escolas do município

Texto: Secom/Prefeitura de Palmas

A Prefeitura por meio da Secretaria Municipal da Educação de Gurupi (SEMEG), realizará nesta segunda-feira, 24 um encontro online com servidores da Educação e direcionado a toda comunidade escolar no qual estará em debate em 2022 a adesão ao sistema de avaliação de rendimento escolar, o Aprova Brasil.

Será o primeiro evento do ano realizado pelo Núcleo de Formação Continuada (NFC) da SEMEG e a primeira vez que se discute com ampla participação, o projeto Aprova Brasil que tem como objetivo auxiliar professores, gestores e secretarias de educação no desenvolvimento de habilidades e competências exigidas tanto pelo Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) quanto pelo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB).

O projeto traz propostas didáticas voltadas a língua portuguesa e matemática, suporte aos professores, facilita o planejamento e orienta para abordagens mais significativas em sala de aula. “Essa será uma das ferramentas a serem utilizadas este ano com relação a defasagem de aprendizagem dos nossos alunos. Primeiro, por causa da pandemia e também, porque já tínhamos situações de defasagem anteriormente. Portanto, o nosso trabalho agora é fazer uma avaliação diagnóstica, e com isso, podermos ter um mapeamento de toda a rede, e com essas informações consigamos desenvolver as metodologias durante o ano, para poder sanar a distorção de aprendizagem”, explica a Secretária Municipal da Educação de Gurupi, Amanda Costa.

Método

De acordo com a pasta da Educação o encontro será uma formação, visto que o material relacionado ao sistema Aprova Brasil e outros instrumentos didáticos que passarão a ser utilizados tanto na Educação infantil como no Ensino Fundamental (1º ao 5º ano e 6º ao 9º). Com a adoção desse novo sistema de avaliação do rendimento escolar na rede municipal, outras formações estão previstas no calendário escolar de 2022.

Para correção dos déficits de aprendizagem usando como metodologia o Aprova Brasil, quatro avaliações deverão ser aplicadas junto aos estudantes no decorrer deste ano. Conforme a programação a formação terá início a partir das 8 horas desta segunda-feira, e será transmitida pelo canal da SEMEG no YouTube.