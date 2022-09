Prefeitura de Couto Magalhães promove ações na Semana Nacional da Ecologia

A Prefeitura de Couto Magalhães, por meio da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Turismo iniciou nesta quarta, 21, ações em alusão ao meio ambiente. Na oportunidade serão abordados o Dia do Cerrado (11/09), Dia da Árvore (21/09), Dia Mundial da Fauna (22/09) e a Semana Nacional da Ecologia (21 a 27/09). Conforme os Departamentos de Meio Ambiente, Saneamento Básico, Dater e Defesa Civil e a Secretaria de Educação, que irão realizar as ações, o intuito do Projeto é realizar visitas in loco para conscientizar e sensibilizar os alunos sobre a importância da biodiversidade que tem sofrido neste período de seca e calor, e com incêndios florestais.

Alunos das Escolas Municipais Cordulina Costa Rego, João Ribeiro e Maria Letícia Lula da Silva farão vistas às áreas do Distrito de Peixelândia e do P.A. Bonanza, de onde serão convidados a fazerem suas observações de como encontram-se os locais. Instrutores do Município levarão informação aos alunos por meios de palestras e bate papo. Na abertura das atividades o secretário de Agricultura, Meio Ambiente e Turismo Deusimar Silva Lima frisou a importância da participação dos alunos neste tipo de ação ambiental, “para que no futuro tenhamos uma sociedade mais consciente e sensibilizada quantos a preservação do nosso cerrado”. Fernando Silva Gonçalves, diretor da Escola Municipal João Ribeiro e a coordenadora Claudineia Cardeliquo acompanharam os alunos na expedição.

Da Defesa Civil, o técnico em Saneamento Joel Almeida falará sobre Queimadas e sobre a atuação da Brigada Civil Municipal. Do Departamento de Meio Ambiente a gestora Ambiental Ludimila abordará os Impactos das Queimadas na fauna e flora. Do Departamento de Saneamento Básico, o Engenheiro Ambiental e Sanitarista Ely Bezerra levará informações sobre a relação das queimadas com a escassez hídrica.