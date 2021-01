Prefeitura de Colinas do Tocantins propõe ao MPE/TO celebração de Acordo de Cooperação Técnica

O prefeito de Colinas do Tocantins, Dr. Kasarin, enviou nesta sexta-feira 15 o ofício nº 010/2021 ao Ministério Público do Tocantins (MPE/TO), propondo a celebração de Acordo de Cooperação Técnica com o Órgão, visando dar transparência nas ações que serão realizadas na Prefeitura, bem como a realização de ações conjuntas de combate à corrupção e desvios de condutas nos serviços públicos do Município.

No documento encaminhado ao promotor de Justiça Kaleb Melo Filho, o prefeito sinaliza que o ajuste facilitará o intercâmbio de informações e documentos com o MP, e diz acreditar que a transparência e publicidade dos atos públicos são as mais importantes ferramentas de combate à corrupção.

O prefeito diz também no documento que pretende implantar o processo administrativo eletrônico na Administração Púbica, que dará mais efetividade na operacionalização do Ajuste proposto ao MPE/TO.