Prefeitura de Araguaína realiza cerimônia de convocação e nomeação da Guarda Municipal

A cerimônia de convocação para a posse dos 40 guardas que integrarão a GMA (Guarda Municipal de Araguaína) foi realizada na manhã desta segunda-feira, 5, na sede da ASTT (Agência de Segurança, Transporte e Trânsito). A posse é um dos pré-requisitos para que a nova força de segurança possa atuar nas ruas, em seguida adquirir o armamento.

O prefeito Wagner Rodrigues destacou o empenho da gestão em acelerar o processo de implantação da Guarda Municipal de Araguaína. “A população inteira ansiava por esse momento, após essa cerimônia ainda tem um processo burocrático pela frente para que eles possam estar andando armados, o curso, autorização da polícia federal, do exército, mas tudo é feito por etapas e temos feito todos os esforços para implantação dessa força de segurança, mesmo com poucos recursos e todos investidos do Tesouro Municipal com objetivo de dar fluidez a esse trabalho que é muito importante para a população”.

O gestor ainda informou que os guardas vão começar a atuar em alguns pontos da cidade a partir desta terça-feira, 6. “Após a posse os guardas já estarão nas ruas e acredito que dentro de 20 a 30 dias, vamos adquirir armamento e eles estarão armados somando esforços para a segurança da comunidade”.

A cerimônia contou ainda com as presenças do vice-prefeito, Marcus Marcelo; do presidente da ASTT, Rérisson Macêdo; do comandante da GMA, Sebastião Lima; do deputado federal Tiago Dimas; além de representantes dos comandos das forças de segurança que atuam no município, Câmara Municipal, secretários, entre outros.

Contribuição da GMA

O comandante da GMA, Sebastião Lima, destacou a importância da nova força de segurança para a continuidade do desenvolvimento da cidade. “Araguaína está crescendo muito, com novos espaços, no momento em que a cidade expande dessa forma, ela necessita de uma instituição de segurança bem treinada, bem equipada e é o que está sendo proporcionado hoje por meio do nosso prefeito”.

De acordo com o presidente da ASTT, Rérisson Macedo, o serviço desempenhado pela GMA vai proporcionar uma sensação de mais proteção para a comunidade. “Os guardas vão contribuir com o trabalho das forças de segurança no município e estarão defendendo e assegurando o direito do cidadão e estarão presente de forma efetiva em prédios, unidades e espaços públicos garantindo a segurança dos servidores, das crianças nas escolas e da população em geral”.

Nomeados

Isabella Arruda é uma das mulheres que integrará a GMA, ela esteve como representante da nova força de segurança no evento e falou sobre a importância desse dia em sua vida. “Hoje é um dia de muita alegria, encerramos um ciclo das etapas do concurso, nos dedicamos no curso de formação para estarmos preparados para atuar na cidade. Me sinto muito honrada de fazer parte da primeira turma e me sinto um exemplo da força feminina dentro da guarda”.