Prefeitura de Araguaína injeta quase R$ 6 milhões na economia às vésperas do Natal

A Prefeitura de Araguaína injetou R$ 5,8 milhões na economia da cidade nessa segunda-feira, 20. O valor é referente ao pagamento da segunda parcela do 13º salário dos servidores públicos municipais e de acordo com o prefeito Wagner Rodrigues, a expectativa é que o recurso aqueça o comércio na semana do Natal.

“Araguaína sem dúvidas tem se esforçado para manter a economia aquecida durante as festas de fim de ano. Além da decoração natalina por toda a cidade, que gera movimento e atrai o turismo, nossa expectativa é que a injeção da segunda parcela do 13º salário na economia local também favoreça o comércio na cidade”, diz o prefeito de Araguaína, Wagner Rodrigues.

A primeira parcela do 13º salário dos servidores públicos municipais foi paga de forma gradativa durante o ano de 2021 com base no Decreto nº 067/18, que permite aos servidores receber 50% de adiantamento do 13º salário no mês de seu aniversário, somando um total de mais de R$ 13,8 milhões das duas parcelas.

Aquecimento das vendas

De acordo com os dados da CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo), as vendas do Natal deste ano devem movimentar R$ 34,3 bilhões no comércio varejista nacional, um avanço de 4,3% em relação ao mesmo período do ano passado.

Segundo a ACIARA (Associação Comercial e Industrial de Araguaína), só na última semana houve um registro de 12.627 consultas ao SPC (Sistema de Proteção ao Crédito) na cidade, que representa um termômetro da intenção de compra. O número foi 12% maior se comparado ao mesmo período de 2020.

Em Araguaína, a expectativa é de também atrair consumidores de cidades vizinhas, já que a cidade é considerada um dos principais centros econômicos da região e polo de investimentos empresariais com uma área de abrangência com um raio de 300 km, que atinge uma população de 2 milhões de pessoas.