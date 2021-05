Prefeitura de Araguaína inaugura Ambulatório Municipal de Ensino

A Prefeitura de Araguaína inaugurou nessa sexta-feira, 21, mais um serviço de saúde. O Ambulatório Municipal de Ensino ofertará atendimento em diversas especialidades, em parceria com o Unitpac (Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos) e o ISAC (Instituto Saúde e Cidadania). Participaram do evento o prefeito, Wagner Rodrigues, o vice-prefeito, Marcus Marcelo, a secretária da Saúde, Ana Paula Abadia, e representantes das instituições.

A nova unidade foi instalada no antigo prédio do Núcleo de Prática Jurídica do Unitpac, localizado à Rua Sete de Setembro, Centro. O local conta com 12 consultórios para atendimento e procedimento médico, com acompanhamento dos universitários. “Claro que infraestrutura e outras áreas são importantes na nossa gestão, mas nada terá mais prioridade que a saúde. É fundamental a população ter acesso gratuito ao atendimento de qualidade”, afirmou Wagner.

Entre os serviços de saúde que serão ofertados no novo ambulatório, o Município irá retornar com a implantação gratuita do método contraceptivo DIU (dispositivo intrauterino). “Qualquer mulher que busca o planejamento familiar terá acesso ao serviço. Nosso método é não hormonal, com o DIU de cobre que funciona por até 10 anos e pode ser retirado a qualquer momento caso a mulher deseje engravidar”, explicou a secretária da saúde.

Parceria universitária

De acordo com o médico e coordenador do curso de medicina, Rodolfo Lima Araújo, mais de 300 alunos irão participar do serviço. “Quem realiza o atendimento são os médicos, a princípio os que são professores na instituição. O aluno pode acompanhar a consulta e realizar o pré-atendimento”, informou. Já a Atenção Básica do Município tem o papel de fazer a consulta de entrada no serviço.

Como ter acesso?

Para solicitar o procedimento, a mulher deve procurar a UBS (unidade básica de saúde) mais perto de casa para uma consulta médica. O agendamento pode ser feito na UBS ou pelo 0800 da Saúde (0800 641 2200). A paciente passará por exames como de gravidez e Papanicolau, para ser encaminhada para a consulta ginecológica e inserção do DIU no ambulatório.

Expansão do atendimento

O Ambulatório Municipal de Ensino é uma extensão do Ambulatório Municipal de Especialidades (AME), que já está em funcionamento nas dependências do Unitpac. O ambulatório do Município conta com profissionais médicos para atendimentos em 13 especialidades, entre elas cardiologia, neurologia, psiquiatria, gastroenterologia, reumatologia, ortopedia e outros. São em média 1.500 consultas mensais, com a realização de pequenas cirurgias.