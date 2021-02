Prefeitura de Araguaína anuncia abertura de licitação para obra de modernização do Aeroporto

A Prefeitura de Araguaína publicou no Diário Oficial do Município n° 2.241 o aviso de licitação para a contratação da empresa que ficará responsável pela obra de adequação das cabeceiras e da pista de pousos e decolagens do Aeroporto de Araguaína.

O edital de licitação será aberto na próxima quarta-feira, 17 de fevereiro, e irá contemplar as obras de drenagem e terraplanagem para a regularização de faixa de pista, áreas de segurança das cabeceiras e do fim da pista, além das cercas de segurança do aeroporto.

A contratação da empresa responsável pela obra será baseada no menor orçamento apresentado durante a concorrência da licitação, em que está previsto um investimento de R$ 13,56 milhões. O recurso do Ministério da Infraestrutura (MInfra) foi liberado após a aprovação do projeto elaborado pelo próprio município e corresponde à primeira etapa de reestruturação do aeroporto de Araguaína.

Após a assinatura do contrato, a empresa responsável terá um prazo de 12 meses para concluir o serviço, que tem previsão de início ainda para o primeiro semestre de 2021. O investimento total que inclui a segunda etapa da obra, ainda em fase de aprovação de projeto, está estimado em R$ 49 milhões e contemplará também a ampliação e reforma do terminal de passageiros para mais de 2 mil metros quadrados, reforma da seção contra incêndio e auxílios à navegação.

“Apesar de ser uma obra que envolve a estrutura da pista de pousos e decolagens, não haverá interrupção das operações do Aeroporto. Além disso, as mudanças trarão diversos benefícios à população, como a melhoria na segurança das operações do aeroporto, melhor e maior espaço para os passageiros e a expectativa de oferta de mais voos”, explicou prefeito, Wagner Rodrigues.

Novos voos

Esta semana, a Esaero, empresa responsável pela gestão do Aeroporto de Araguaína, anunciou o aumento no número de voos semanais ofertados para a cidade. A partir do dia 23 de fevereiro, a VoePass, que atualmente possui três voos comerciais por semana com destino a Brasília, passará para cinco voos semanais.

Os dias de operação serão às terças, quartas e quintas-feiras, sábados e domingos, com saídas de Brasília às 13h30 e de Araguaína às 15h30.