Prefeitura de Araguaína abre chamamento para contratação de 46 médicos

A Prefeitura de Araguaína abriu chamamento para contratação de 46 médicos. A contratação pelo período de um ano será imediata e poderá ser estendida por mais um. O início das atividades será logo após a realização do teste profissiográfico, que avalia se o perfil do candidato é compatível com as necessidades da função. O salário bruto é de R$15 mil por 40 horas semanais.

Segundo o superintendente administrativo e financeiro da Saúde, Murilo Bastos, os profissionais serão lotados de acordo com as necessidades de cada UBS (unidade básica de saúde). “A Atenção Básica é a principal porta de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS). Temos a necessidade de aumentar a cobertura assistencial para atender os 180.047 moradores de Araguaína e executar os programas do Ministério da Saúde”, explicou.

Como concorrer a vaga

O edital terá validade de 12 meses e pode ser prorrogado por até 60 meses, havendo interesse público e verificada a vantajosidade da prorrogação.

Os interessados devem protocolar a documentação obrigatória no Recursos Humanos, na Secretaria de Saúde, localizada na Rua 7 de Setembro, nº 555, no Centro, das 8 às 12h e das 14 às 18 horas. Mais informações podem ser obtidas pelo número (63) 3411-7041, no mesmo horário de funcionamento.

Condições

Só poderão participar do processo de credenciamento as pessoas jurídicas, legalmente constituídas, com capacidade técnica comprovada, idoneidade econômico-financeira e regularidade jurídico-fiscal. Também é necessário ser brasileiro nato ou naturalizado, estar quite com as obrigações militares e eleitorais, entre outros critérios.

A lista completa de documentos de habilitação exigidos pode ser encontrada no Chamamento Público Nº 001/2021, que está publicado na aba Licitações, no site da Prefeitura de Araguaína. O link para acesso rápido é https://cpl.araguaina.to.gov.br/Licitacao/8080/001-2021.aspx

Melhorias na Saúde

A contratação também é necessária devido ao crescimento da rede de atendimento e melhoria dos serviços oferecidos. A Prefeitura entregou oito novas unidades setores Cimba, São João, Dom Orione, Maracanã, JK, Costa Esmeralda, Ponte, Parque Bom Viver e Lago Azul e outras seis foram ampliadas. Atualmente, a Atenção Básica realiza mais de 16 mil atendimentos por mês, sendo desse total quase 8 mil consultas médicas, em 20 UBS.

Serviços

Nas unidades são ofertados diversos atendimentos que constituem os Programas de Saúde da Atenção Primária, como consultas médicas, de enfermagem, odontológicas, visitas domiciliares, atividades educativas, prevenção do câncer de colo do útero (PCCU), Teste do Pezinho, imunização, aferição de pressão arterial, teste de glicemia, avaliação antropométrica, curativos, retirada de pontos, nebulização e administração de medicamentos.