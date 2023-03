Prefeitura dá início ao processo de regularização da Quadra T-33 do Setor Jardim Taquari

Com uso de drones, foram captadas imagens para construção do projeto urbanístico da área que é popularmente conhecida como Capadócia

O uso da tecnologia de drones tem sido bastante utilizado em apoio às ações de infraestrutura urbanística municipal. E, na última quinta-feira, 16, a Prefeitura de Palmas, por meio da Secretaria Municipal de Assuntos Fundiários (Semaf), deu início ao processo de regularização da Quadra T-33, no setor Jardim Taquari, mais conhecida como Capadócia, com a coleta de imagens aéreas da localidade. A atividade de Regularização Fundiária Urbana (Reurb) é uma ação conjunta entre a gestão municipal com o apoio da Universidade Federal do Tocantins (UFT), Tribunal de Justiça e o Núcleo de Prevenção e Regularização Fundiária (Nupref).

Segundo a Semaf, mais de 350 famílias vivem no local, e a previsão é que nas próximas semanas, esta etapa de levantamento aerofotogramétrico possa ser concluída, para início das outras fases que compõem o processo de regularização, como a finalização do projeto urbanístico, o cadastramento dos moradores e a entrega de documentos para a conclusão das etapas administrativas e jurídicas.

O engenheiro ambiental da Semaf, Adriano Pinto, destacou que o uso da tecnologia contribui para a celeridade dos processos. “Após a coleta dos materiais, através das imagens, as equipes técnicas da pasta seguirão com a segunda etapa, que é a elaboração do desenho urbanístico que contemplará todos os imóveis da localidade. Com uso da tecnologia, conseguimos identificar com clareza as particularidades de cada propriedade, as divisas, os lotes vagos e ocupados, e a cobertura das moradias’’, destacou.

Quadra T-33

Localizada no extremo sudoeste da Capital, a área reúne mais de 350 famílias, e foi ocupada irregularmente após o assentamento do Setor Taquari.