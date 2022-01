Prefeitura cadastra famílias para regularização fundiária do povoado Trevo da Praia

Texto: Secom/Prefeitura

A Prefeitura de Gurupi, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação, realizou no último sábado, 15, o cadastro social de famílias do povoado Trevo da Praia, visando a regularização dos imóveis do distrito. Na ocasião foram realizados 225 cadastros e revisões cadastrais.

A equipe de técnicos da pasta atendeu aos moradores do povoado na Escola Municipal Benevenuto Alves Moreira, nos períodos da manhã e da tarde. O secretário municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Eremilson Leite, afirmou que a próxima etapa será o parecer ambiental e jurídico, em seguida serão encaminhados ao cartório para a emissão do título definitivo. A previsão é que as escrituras sejam entregues no mês de maio de 2022.

Ainda de acordo com o secretário, é uma determinação da prefeita Josi Nunes a regularização do povoado Trevo da Praia, bem como outros bairros que ainda possuem imóveis não regularizados, inclusive o Centro. “Estamos dando mais um passo no cumprimento dos nossos objetivos em relação a regularização fundiária do distrito Trevo da Praia, trazendo dignidade e segurança jurídica aos moradores do povoado, atendendo a determinação da prefeita Josi Nunes”, disse.

Um dos moradores do povoado, José Brejeiro, ressaltou a importância da ação. “É de grande importância para todos nós moradores aqui do Trevo, pois morar em uma casa, mas ela não ser legalizada, sinto que ela não é minha, então temos essa preocupação, por isso essa regularização é fundamental para nós”, relatou.

Presenças

Além do secretário Eremilson Leite, compareceram ao evento o secretário municipal de infraestrutura, Elvan Leão, o presidente do Ipasgu, Zander Guimarães e o vereador Matheus Monteiro representando o legislativo municipal.

Foram realizados 225 cadastros e revisões cadastrais (Foto: Divulgação/Sedur)