Prefeitura atua com várias equipes de serviços de limpeza urbana

A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seisp) continua nesta segunda-feira, 16, com as ações de limpeza e manutenção pela cidade. Equipes estão executando serviços em diversos pontos da Capital, com roço, retirada de entulhos, capina, varrição e poda de árvores.

A roçagem com tratores passam pelas Arnes 63 e 71 (506 Norte e 604 Norte), Arsos 44 e 101 (409 Sul e 1003 Sul), Av. Teotônio Segurado, Setor Bertaville, Setor Janaína, Santa Barbara.

Já os serviços de roço com uso de máquina costal alcançam a Arso 101 (1003 Sul), ASR-SE 75 (712 Sul), as Avenidas NS-07, LO-12, NS-02, LO-09, Teotônio Segurado e Espaço Cultural e Jardim Aureny lV.

Limpeza Urbana

Equipes também trabalham na retirada de entulhos nos setores Taquari, Santa Fé, Arne 61 (504 Norte), Arso 23 (207 Sul), ASR-SE 85 (812 Sul), Av. Teotônio Segurado. Serviços de rastelamento estão sendo executados na Av. NS-02 com LO-09 e Teotônio Segurado.

Paisagismo

Em se tratando de parques e jardins, estão sendo executados serviços de capina e varrição nas Avenidas NS-02, NS-04, bem como manutenção de praça na Arno 33 (307 Norte) e Taquaruçu.

Poda de grama com máquina giro zero acontece em Taquaralto, Av. NS-01 com LO-15, NS-05 com LO-11, NS-15 e NS-05 com LO-05.

Na Av. NS-04 e Arso 23 (207 Sul) acontece poda de árvores. Execução de serviços de paisagismo na Av. NS-04 e manutenção de equipamentos públicos na Arse 33 (308 Sul).