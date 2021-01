Prefeitura anuncia início da vacinação contra a Covid-19 dia 23

A prefeitura de Paraíso do Tocantins, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, anunciou nesta sexta-feira, 22, que iniciará a campanha de vacinação contra o coronavírus no dia 23 de janeiro. A imunização será realizada na Unidade Básica de Saúde – SESPE “Aracy Aires Parente”, na região central da cidade.

Serão priorizados, nessa primeira etapa, 34% dos profissionais da área de saúde, aqueles que atuam na linha de frente no combate ao coronavírus. O imunizante é o da CoronaVac, que está sendo produzida pelo Instituto Butantan.

O prefeito Celso Morais acompanhará o início da vacinação, juntamente com o secretário municipal de Saúde Arllérico André.

Celso Morais ressalta como importante esse momento, onde se torna realidade a esperança, que é o acesso à vacina. “Paraíso está preparado para a vacinação e conservação de imunobiológicos. Mas pedimos para a população que é fundamental continuarmos com as medidas preventivas de segurança, cuidando do nosso próximo e de nós mesmos com amor e responsabilidade”, acrescenta.