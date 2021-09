Prefeitura alerta para fim do prazo de inscrições para seleção de trabalhadores com nível médio

A Prefeitura de Araguaína abriu um processo seletivo para a contratação de trabalhadores com nível médio e remuneração de R$ 2.382,88. O edital do processo seletivo foi publicado no Diário Oficial n° 2.380 e tem objetivo de formar cadastro reserva para o cargo de auxiliar de inspeção sanitária.

A contratação será de regime temporário com carga horária de 44 horas semanais por escalas e deverá atender a demanda estabelecida pelo acordo de cooperação técnica n° 0015/2018 entre o Município e o Ministério da Agricultura e Abastecimento. O prazo de validade do processo seletivo é de 2 anos, podendo ser prorrogado por mais 2.

“O profissional irá trabalhar em plantas frigoríficas da região, cujo Ministério da Agricultura inspeciona para a exportação. Muitos contratos temporários já estão chegando no tempo limite de vigência e como é essencial a existência desse profissional para a liberação do produto, ele deve ser suprido de imediato. Por isso necessitamos de cadastro reserva, pois temos previsão de substituição e novas contratações para este ano”, explica a secretária da Administração, Rejane Mourão.

Inscrições

Entre as funções do profissional durante o trabalho de inspeção de produtos de origem animal destinados especialmente ao comercio internacional, auxiliando o médico veterinário também na conferência das documentações.

As inscrições poderão ser feitas até o dia 15 de setembro, próxima quarta-feira, na sede da Secretaria Municipal da Administração, localizada na Rua 25 de dezembro, Nº 265, Centro, das 8 às 12 horas e das 14 às 18 horas. O candidato também deverá apresentar toda a documentação exigida pelo edital e preencher a ficha de inscrição fornecida no local.

Processo seletivo

Após a inscrição os candidatos selecionados passarão por uma análise curricular e prova técnica teórica prevista para acontecer no dia 19 de setembro. O resultado da seleção será divulgado no dia 30 de setembro.

Todas as informações estão disponíveis no edital, que pode ser acessado na página da Prefeitura de Araguaína através do link: https://bit.ly/3E5ekiS

Publicado: Data: 13/09/2021 Autor:Ascom