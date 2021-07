— Prefeitura alerta motociclistas e ciclistas para os perigos das linhas com cerol e chilena

Com a chegada do mês de férias a prática tradicional de soltar pipas (papagaios) se intensifica, e a Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana (Sesmu) alerta a sociedade e pede atenção redobrada aos motociclistas e ciclistas para os riscos das linhas com cerol e chilena. A brincadeira de soltar pipas, apesar de muito comum entre as crianças e adultos, pode se tornar crime, caso seja feito o uso das linhas com cerol e chilena que usam uma mistura de cola e vidros moídos para deixar o material cortante, podendo provocar acidentes fatais no trânsito.

Segundo a agente de Trânsito e Transporte Carolina Santos, que integra a equipe de Educação para o Trânsito Municipal, é necessária atenção redobrada com a segurança nesta época do ano. “A prática aparentemente de diversão apresenta um grande risco para os motociclistas, ciclistas e até mesmo aos pedestres. Com as fortes pancadas de ventos que facilitam o maior alcance da linha é necessário redobrar os cuidados, pois a linha pode ficar invisível aos olhos”, alerta.

A agente ressalta ainda que para os motociclistas e ciclistas é fundamental o uso da antena de proteção na parte frontal dos veículos, ou seja, no guidão, para evitar que a linha cortante tenha contato direto com o corpo. “Toda comunidade é responsável por um trânsito seguro para os pedestres, condutores e ciclistas, devendo tomar cuidados essenciais para prevenir possíveis transtornos’’, destaca a agente.

Vale ressaltar que a linha, mesmo sem o cerol, quando em contato com motociclistas e ciclistas em movimento, devido ao choque brusco, pode provocar ferimentos graves. A linha chilena chega a cortar quatro vezes mais do que a linha com cerol, que já apresenta um grande risco, uma vez que sua confecção é feita com o uso de cola e parte de vidros que são moídos para facilitar o abate de outras pipas durante os momentos de diversão ou até mesmo competição.

Dicas de segurança:

Não solte pipas próximas a redes elétricas ou residências;

Não tente resgatar pipas em cima de telhados, muros, postes ou enroladas na fiação elétrica;

Não solte pipas próximas a ruas ou avenidas com grande circulação de pessoas;

Busque locais abertos distante do trânsito e das áreas residenciais para aumentar a segurança durante a diversão.