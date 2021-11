Prefeitura aguarda contraproposta de sindicatos para começar a pagar retroativo das progressões

A Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Humano está aguardando as contrapropostas dos sindicatos dos servidores municipais, uma vez que nem todos enviaram, para então concluir a análise e proceder com o pagamento os passivos dos retroativos das progressões. Previsto para começarem a ser pagos na folha de novembro, os passivos dos retroativos das progressões podem ainda ser pagos em dezembro, em folha complementar, segundo informações da secretaria, caso a pasta receba as contrapropostas em tempo de concluir a análise.

O compromisso de pagar os retroativos no valor acumulado em mais de R$ 96 milhões foi firmado pela prefeita Cinthia Ribeiro no último dia 28 de outubro, Dia do Servidor, oportunidade em que a gestora apresentou uma proposta, mas informou que, precisaria da participação das entidades representativas dos servidores para a homologação, que ocorrerá de forma judicial.

Entenda

Em 2019, a atual gestão iniciou um cronograma de enquadramento das progressões atrasadas deixadas pela gestão anterior, no caso do quadro da educação desde 2013 e dos demais quadros desde 2016. E desde março de 2020 todos os serviços foram devidamente enquadrados e vêm recebendo suas progressões e benefícios. Agora, com a saúde financeira do município em dia, a gestão firmou o compromisso com o servidor de iniciar o pagamento dos retroativos.