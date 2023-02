Prefeitura abre inscrições para ambulantes atuarem no Capital da Fé 2023

A Prefeitura de Palmas, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Emprego (Sedem), abriu nesta quarta-feira, 1°, o período de inscrições para os vendedores ambulantes que desejam trabalhar no evento Capital da Fé 2023, que acontece de 17 a 21 fevereiro, no Estádio Nilton Santos. O credenciamento pode ser feito até o dia 7, das 13 às 19 horas, na Casa do Empreendedor, localizada na quadra ACNE 1 (104 Norte), Rua NE 01, ao lado da Loja Kastelar.

Conforme o edital de Nº 001/2023 publicado do Diário Oficial do Município (DOM), nessa terça-feira, 31, foram reservadas 34 vagas para os empreendedores disponibilizarem produtos alimentícios durante a festividade. Poderão participar da seleção, pessoas jurídicas – Microempreendedores Individuais (MEIS) – que tenham interesse em exercer atividades de ambulantes no ramo de alimentação, bebidas, e decoração que atendam aos critérios estabelecidos no edital.

O total de vagas foram distribuídas da seguinte forma:

oito para food trucks;

para food trucks; quatro para artigos religiosos.

para artigos religiosos.

As outras 22 vagas para os empreendedores que necessitam utilizar estandes para disponibilizarem produtos alimentício são:

duas para caldo;

para caldo; duas para hambúrguer;

para hambúrguer; duas para cachorro-quente;

para cachorro-quente; duas para bolos, doces e tortas;

para bolos, doces e tortas; duas de pastel;

de pastel; duas para tapiocas e crepes;

para tapiocas e crepes; duas para açaí, sorvete e gelados;

para açaí, sorvete e gelados; duas para carne na chapa;

para carne na chapa; duas para derivados de milho;

para derivados de milho; duas para massas e pizzas;

para massas e pizzas; duas para comidas típicas em geral.

As demais informações da seletiva podem ser conferidas neste link.

Sorteio

De acordo com a Sedem, o sorteio que vai definir a lista dos trabalhadores contemplados para atuarem na festividade, está previsto para ocorrer no dia 10, às 15 horas, no auditório do Centro de Convenções Arnaud Rodrigues, próximo ao supermercado Atacadão.

Texto: Redação Secom

Edição: Secom