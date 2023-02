Prefeitura abre chamamento público para gerenciamento de estacionamento durante Capital da Fé

A Prefeitura de Palmas através da Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana (Sesmu) abriu chamamento público para credenciar pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, para prestarem serviços de controle e gerenciamento de estacionamento, durante o Capital da Fé 2023, que acontecerá no Estádio Nilton Santos, durante o período festivo de 17 a 21 de fevereiro de 2023. O edital completo contendo datas, condições e critérios de participação poderá ser acessado aqui.

O período de inscrição ocorrerá no dia 13 de fevereiro das 13h30 às 19 horas, na Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana, situada no endereço ACNE 1 – Av. JK, Edifício Via Nobre Empresarial, Lote 28 – 3º andar, Palmas/ TO – com telefone para contato (63) 3212-7570.

Sorteio

O sorteio dos interessados a serem credenciados para participarem do Capital da Fé 2023 será realizado no dia 15 de fevereiro de 2023, às 15 horas, na sala de reunião do Instituto Municipal de Planejamento Urbano de Palmas (Impup), situado na ACNE 1 – Av. JK, Edifício Via Nobre Empresarial, Lote 28 – 2º andar, Palmas/TO, e incluirá os interessados que tenham atendido às condições de habilitação informadas no edital.

Comissão

No mesmo edital se encontra a Portaria Nº 31/2023-Gab/Sesmu, de 9 de fevereiro de 2023 que designa comissão de recebimento de inscrições e realização de sorteio, relativo ao Chamamento Público nº 001/2023 – Capital da Fé 2023. A comissão será composta pelos servidores, Waldek Moreira Farinha, matrícula 15.395-1; Aryadine Alves de Souza Pires, matrícula 41302109-5; Gessiane Ferreira da Silva, matrícula 41304853-4, e levará em consideração o número de vagas disponibilizadas.