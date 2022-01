Prefeito Ronivon se reúne com o secretário da Indústria e Comércio para tratar sobre reestruturação do Distrito Industrial

Texto: Secom/Prefeitura de Porto Nacional

Com o objetivo de dar encaminhamentos às obras de reestruturação do Distrito Agroindustrial de Porto Nacional, o prefeito Ronivon Maciel esteve, na tarde desta quarta-feira, 26, reunido com o secretário estadual de Indústria, Comércio e Serviços, Carlos Humberto Lima. Na ocasião foi discutido o Termo de Convênio do Programa de Impulsionamento da Indústria, Comércio e Serviços – PICS, que tem como primeiro contemplado o Distrito Industrial de Porto Nacional.

Para o prefeito Ronivon Maciel, o encontro marcou mais um passo para a efetivação do PICS. “Nos reunimos hoje para ajustar o Termo de Convênio e dar consentimento ao processo licitatório. A partir de agora, estamos mais próximos de realizar esse sonho que é ver nosso parque industrial com todas as estruturas necessárias para gerar emprego e renda para nossa população, as equipes vão dar continuidade aos trabalhos com toda celeridade e daremos retorno dessas ações, em especial na divulgação do processo de licitação da empresa que vai atender ao Programa”, esclareceu.

Programa de Impulsionamento da Indústria, Comércio e Serviços do Tocantins (PICS)

O Programa de Impulsionamento da Indústria, Comércio e Serviços do Tocantins (PICS) é uma iniciativa do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços (Sics), em parceria com entidades públicas e privadas, com previsão de investimento na ordem de R$ 110.379.761,10, a serem aplicados na estruturação de Distritos Industriais localizados estrategicamente nos municípios de Palmas, Porto Nacional, Araguaína, Guaraí, Gurupi, Colinas do Tocantins e Paraíso do Tocantins, ao longo de quatro anos.