Prefeito Celso Morais participa de vídeo conferência sobre o programa Time Brasil do CGU

Na manhã desta quarta-feira, dia 9, o Prefeito de Paraíso do Tocantins, Celso Morais, participou através de vídeo conferência, de reunião com representantes da Controladoria-Geral da União (CGU), sobre o programa Time Brasil, que tem o objetivo de promover o aprimoramento da gestão pública por meio da valorização da transparência, integridade e participação social.

O encontro virtual, teve a finalidade de divulgar o programa, e contou com as participações do Superintendente da Controladoria Regional da União no Estado de Tocantins, Leandro da Cruz Alves; e o Coordenador do Núcleo de Ações de Ouvidoria e Prevenção da Corrupção – NAOP, Eder Lucinda Pereira.

O Time Brasil é realizado pelo CGU, sendo destinado a estados e municípios brasileiros. A participação é voluntária, sendo realizada mediante elaboração de um autodiagnóstico e um posterior plano de ação.

Os municípios que aderem ao programa devem realizar a autoavaliação; elaborar, publicar e implementar o plano de ação; manter atualizado o andamento do plano de ação; submeter-se a processo de monitoramento e avaliação; promover diálogo com a sociedade sobre o Plano de Ação; multiplicar as boas práticas; divulgar os direitos dos cidadãos.