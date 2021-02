Prefeita Josi Nunes participa do lançamento da Agenda Prefeito + Brasil em Brasília

A prefeita de Gurupi, Josi Nunes, participou nesta terça-feira, 23, em Brasília, da cerimônia de lançamento do programa “Agenda Prefeito + Brasil”. Um guia, disponibilizado pelo Governo Federal aos gestores municipais, com orientações para os 100 primeiros dias de administração. O evento contou com a participação do presidente Jair Bolsonaro, de ministros, senadores e prefeitos de várias cidades.

O instrumento de gestão está disponível para download no Portal Federativo, e traz, por exemplo, informações sobre recursos financeiros e consórcio para a gestão municipal, orientações sobre como usar a Plataforma + Brasil, modelos de planejamento estratégico, exemplos de boas práticas de transparência e prestação de contas.

Segundo a prefeita Josi, o documento será muito bem aproveitado pela gestão em Gurupi. “Esse guia visa promover a boa governança, e esse é o nosso objetivo, fazer uma melhor gestão. Estamos buscando novos aprendizados, porque pretendemos fazer uma grande gestão em Gurupi. E assim seguiremos trabalhando, com bom relacionamento em Brasília e nos capacitando cada vez mais”, disse.

O Guia oferece a oportunidade para prefeitos e gestores fazerem parte da rede do Prefeito + Brasil, na qual terão acesso a informações federativas. Além disso, o documento é uma publicação mensal com os principais assuntos relacionados ao Poder Executivo Federal e Poder Legislativo, que impactam o dia a dia dos municípios.

Segundo o governo, serão lançados em breve dois novos guias para prefeitos, um com orientações para os 200 dias de mandato e outro com orientações para o primeiro ano de gestão municipal. Coordenado pela Secretaria Especial de Assuntos Federativos, vinculada à Secretaria de Governo, o guia contou com o apoio da Escola Nacional de Administração Pública (Enap) e mais de 30 ministérios, órgãos, instituições e colaboradores independentes.

(Com informações da Agência Brasil)