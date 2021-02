Prefeita Josi Nunes participa de evento em comemoração ao aniversário da UnirG

Os 36 anos de criação da Universidade de Gurupi, UnirG, foram festejados na noite dessa sexta-feira (19) em uma solenidade realizada no campus I, e transmitida pelo canal da Instituição no YouTube. A prefeita de Gurupi, Josi Nunes, prestigiou o evento, que seguiu os protocolos de segurança vigentes, em decorrência da pandemia da Covid-19.

As autoridades relembraram a história da instituição, que foi fundada em 15 de fevereiro de 1985. A prefeita Josi Nunes falou sobre a importância da comemoração e da atuação do ex-prefeito de Gurupi, seu pai Jacinto Nunes, na criação da então Fundação Educacional de Gurupi (FEG). “Em todos os aniversários nós nos reportamos ao nascimento. Ainda em 1982 Jacinto Nunes, fez uma promessa de campanha, juntamente com o candidato a governador, Íris Rezende, para a criação de uma faculdade em Gurupi, fundada três anos depois. Ao longo de todo esse tempo muitos prefeitos, presidentes, reitores, servidores e acadêmicos já passaram pela UnirG e deram importantes contribuições. Continuem confiando nessa Instituição, pois ela se tornará ainda mais forte e consolidada no Tocantins e também fora do Estado”, frisou a prefeita.

Em seu discurso, Josi Nunes também agradeceu de forma especial, ao Governador Mauro Carlesse pelo empenho durante o processo de transformação do Centro Universitário UnirG em Universidade de Gurupi e também no projeto de expansão da UnirG. A prefeita destacou ainda a participação da secretária estadual de Educação, Juventude e Esporte, Adriana Aguiar, e do presidente do Conselho Estadual de Educação, Robson Vila Nova, nestes processos.

Presenças

Participaram do evento a reitora da Unirg, Drª Sara Falcão; o presidente da Fundação Unirg, Thiago Miranda; o presidente da Associação dos Professores Universitários de Gurupi (Apug), Gilberto Correia; o presidente da Câmara de Vereadores, Rodrigo Maciel; a procuradora geral do município, Celma Milhomem Jardim; e a secretária municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação e de Cultura, Lady Sakay.