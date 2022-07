Prefeita Josi Nunes entrega escrituras definitivas para empresas no Parque Agroindustrial

Karla Paz – Secom Gurupi / Fotos Lino Vargas – Secom Gurupi

Na manhã desta sexta-feira, 15, a Prefeita Josi Nunes entregou três escrituras definitivas de terrenos no Parque Agroindustrial de Gurupi. Desta vez, as empresas beneficiadas foram: a Solários Placas Solares, a Cerealista Jalapão e a Reproduz Medicamentos Veterinários. Segundo a prefeita, para receber estas doações estas empresas apresentaram projetos viáveis e de crescimento econômico para o município, isso além de cumprirem uma série de especificações exigidas por Lei.

“Hoje é um dia muito importante para nós, porque hoje nós assinamos as escrituras para essas três empresas no Parque Agroindustrial. E eu fico muito feliz por isso, porque foi meu pai o criador deste Parque há mais de 30 anos pesando no desenvolvimento, geração de empregos e renda, empreendedorismo. Ele já pensava nisso naquela época e nós estamos agora colhendo estes frutos. O nosso Parque Agroindustrial já está lotado e mais e mais investidores estão tendo interesse de vir para Gurupi. E a minha função como gestora de Gurupi é facilitar a vida de quem quer empreender, desburocratizar, agilizar os processos para que o empreendedor possa ter a sua área, a sua segurança jurídica e assim poder crescer e se desenvolver”, explicou Josi Nunes.

A Diretora de Indústria e Comércio, Daniella Vitorino Prudente, frisou a parceria e o incentivo ao empresariado gurupiense foi uma missão dada pela gestão. “A assinatura destas escrituras hoje, mostra o compromisso e a segurança jurídica oferecidas por esta gestão. Isso, sem dúvidas dá muito mais segurança aos empresários que investem em Gurupi. É importante salientar que junto com eles vem dezenas e até centenas de empregos”, disse ela.

Proprietário da Reproduz Medicamentos Veterinários, Fábio Augusto Morgado Folador, veterinário e empresário foi um dos beneficiados, ele falou da importância desta parceria com a gestão municipal. “Olha, isso para cidade e para nós empresários é muito bom, devido ao nosso crescimento. Mas para cidade melhor ainda, porque vai gerar mais circulação de capital e novos empregos. Eu trabalho na área de reprodução animal e vou trazer com esta expansão um rendimento bom que irá trazer muitos benefícios para os produtores rurais, ou seja, quando um cresce, estimula toda uma cadeia de crescimento”, comentou.

Quem também recebeu a escritura definitiva foram empresários da Cerealista Jalapão. “Com certeza, nós da Cerealista Jalapão, a gente trabalha com o beneficiamento de arroz e com isso a gente gera empregos, e a gente acaba trazendo muitos benefícios para Gurupi. Isso é muito importante e nós somos dignos de gratidão por essa doação e incentivo do lote, do terreno para gente expandir. Hoje somos a Cerealista Jalapão graças ao incentivo da prefeitura”, ressaltou Zaira Salete Olibani, empresária do grupo.

“Isso pode dar um boom de empregos em uma cidade! O Parque Agroindustrial estava esperando um incentivo, uma foram de governar proporcionando igualdade, sem distinção para todos que querem se estabelecer. Mas qual o objetivo maior? É o emprego, é a acomodação das famílias mais necessitadas e o retorno positivo para os empresários. A prefeita está no caminho certo, pois o maior projeto social de todos é a geração de empregos,” concluiu o senhor Geraldo Cordeiro, representante da Solários Placas Solares.