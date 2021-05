Prefeita Josi Nunes assina termo de adesão à programa de educação empreendedora

A Prefeitura de Gurupi, por meio da Secretaria Municipal da Educação, firmou parceria com o Sebrae para implantação do Programa de Educação Empreendedora do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE/TO, cujo objetivo é tornar a educação empreendedora acessível a todos os estudantes a partir da Educação Básica.

Durante a 1ª Imersão Semeg, a prefeita Josi Nunes, a secretária municipal da educação, Amanda Costa, a gerente do SEBRAE em Gurupi, Paula Alencar, e o gestor de educação empreendedora, Thiago Milhomem, assinaram o termo de adesão.

O programa tem a missão de ampliar, promover e disseminar o empreendedorismo, as competências e a cultura empreendedora na educação formal, contribuindo na melhoria da qualidade da educação brasileira com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Por meio desta adesão, o SEBRAE/TO disponibilizará o conteúdo necessário para a execução do Programa, reunido em um portfólio de soluções, nas modalidades presencial, à distância e híbrida de ensino e autoriza a utilização dos conteúdos disponibilizados no Programa, para a finalidade de atendimento de professores e/ou estudantes com soluções de educação empreendedora.

Também foi apresentado o programa “Aprendizagem em Foco da Secretaria Municipal da Educação”, que tem como objetivo elevar o aprendizado de todos os estudantes da rede municipal de Gurupi e promover a conclusão das diferentes etapas da Educação Básica na idade certa.

Conforme a Secretária Municipal da Educação, Amanda Costa, o projeto é uma ação macro, onde demais projetos e ações se estruturarão, possibilitando uma melhor sintonia e articulação entre si, tendo como elemento central: formação continuada; monitoramento da aprendizagem; avaliação; e gestão de resultados.

A Secretária explicou que o componente Formação Continuada é composto por diversas ações e programas que tem como intuito, capacitar os profissionais da educação das diversas áreas profissionais. Esse primeiro pacote de formações terá como público-alvo, professores do 1º ao 9º ano do ensino fundamental e gestores escolares.

Homenagem

Durante o evento, a prefeita Josi Nunes recebeu uma homenagem em comemoração ao Dia das Mães e ao seu aniversário, que será na segunda-feira, 10.

No vídeo, os filhos da Prefeita a homenagearam, parabenizando especialmente pela mulher e mãe dedicada que é, pelo cuidado e afeto que sempre dedicou à família.

A secretária, Amanda Costa, parabenizou a Prefeita pelo trabalho desenvolvido nestes quatro meses de gestão e pelo cuidado com a Educação de Gurupi. Emocionada, a prefeita agradeceu à homenagem e destacou que o foco é muito trabalho, compromisso com a educação, porque é por meio dela, que a vida das pessoas é transformada.

1ª Imersão Semeg Evento organizado pela Secretaria Municipal da Educação para apresentação dos resultados do cronograma de construção do Planejamento Estratégico da Pasta, moldado a muitas mãos e que além de nortear projetos e ações pelo próximo quadriênio da gestão, está relacionado ao Plano Municipal de Educação e vai servir de base para o Plano Plurianual (PPA) do Município de Gurupi.