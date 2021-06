Prefeita de Palmas anuncia ampliação de funcionamento de shoppings centers

A prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro, anunciou nesta quinta-feira, 10, a ampliação do funcionamento dos shoppings centers da Capital. As novas regras serão publicadas no Diário Oficial do Município (DOM) desta quinta.

Após a publicação, esses centros comerciais vão poder funcionar de segunda a sábado, das 10 às 22 horas. O novo decreto leva em consideração a situação atual da pandemia no município, que permanece em bandeira laranja. “Analisamos o pedido dos empresários e, como mantemos uma estabilidade em relação ao nosso quadro epidemiológico, resolvemos atender a esta demanda. Lembrando que a pandemia não acabou e devemos continuar mantendo os cuidados”, destacou a prefeita.

A decisão foi tomada após uma reunião com o presidente do Centro de Operações de Emergências em Saúde (COE), Daniel Borini. Também participaram da reunião o secretário de Saúde, Thiago Marconi; a secretária de Desenvolvimento Econômico e Emprego, Mila Jaber; o secretário da Casa Civil, Agostinho Júnior; além de representantes dos shoppings de Palmas. “O sábado é um dia muito importante para nós, é um braço forte do lojista. Estamos muito felizes com esta boa notícia”, comemorou Diego Goes, representante do Shopping Capim Dourado.