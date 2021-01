Prefeita de Gurupi e nova diretoria do Uniclube visitam sede do clube

A prefeita de Gurupi, Josi Nunes (PROS), juntamente com o secretário municipal de Planejamento e Finanças, Lucas Lemes, visitaram na tarde de ontem, 20, a sede do clube da Unidade Municipal de Lazer de Gurupi, o Uniclube. O objetivo da visita foi verificar a estrutura das instalações e avaliar as melhorias que serão necessárias para revitalizar e melhorar a qualidade do atendimento aos servidores públicos municipais.

“Nós estamos aqui visitando o clube dos servidores de Gurupi, viemos verificar as obras. Precisamos de uma revitalização muito grande, reformar as piscinas, fazer a limpeza, revitalizar a área verde; temos muitas ações para serem realizadas e vamos fazer isso com a nova diretoria que está assumindo agora. Vamos implementar essa revitalização para que os servidores possam usufruir desse lugar maravilhoso”, disse a prefeita Josi Nunes.

O secretário Lucas Lemes, que assumiu como presidente da diretoria do Uniclube, afirmou que a intenção da gestão é criar um plano de trabalho para reformar toda a estrutura do clube e devolvê-la aos servidores. “Vimos que com o passar do tempo a estrutura foi se desgastando e não teve as reformas e ampliações necessárias. É preciso um investimento considerável. Parte desse recurso os servidores já têm e parte a prefeita já determinou que fôssemos buscar. Precisamos desses investimentos e revitalizar esse lugar para que os servidores possam utilizar para o seu lazer”, disse.

A nova diretoria administrativa da Unidade Municipal de Lazer, o Uniclube, é formada pelo: presidente, Salustriano Lucas Marquez Lemes; vice-presidente, Betânia Nunes Maciel Fonseca; tesoureira, Belzira Barbosa Santos; secretário, Mário Cézar Lustosa Ribeiro; diretor cultural, Vinícius Fernandes Martins; e pelo diretor de esportes, Paulo De Oliveira Magalhães.