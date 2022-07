Prefeita de Goianorte declara apoio à pré-candidatura de Damaso: “homem de palavra”

Por Assessoria

A pré-candidatura de Osires Damaso (PSC) ao Governo do Tocantins tem angariado novos apoios a cada dia. Nesta segunda-feira, 25, a prefeita de Goianorte, Nega (PP), declarou que estará ao lado dele nesta pré-campanha, “porque ele é um homem de palavra, que cumpre tudo o que promete e, com certeza, é o governador que nosso Estado precisa para se desenvolver”.

De acordo com a prefeita, enquanto parlamentar, Damaso foi um parceiro de sua gestão e enviou emendas importantes para beneficiar a população de Goianorte. “Ele sempre esteve disponível para ajudar nossa cidade. Como deputado, trabalhou muito pelo Tocantins, e no governo vai poder fazer muito mais, não só pelos goianortenses, mas por todos os tocantinenses que sonham com um Estado melhor, com menos desigualdades e mais oportunidades”, destacou Nega.

A declaração da prefeita é mais um indício do crescimento da pré-campanha de Damaso ao governo estadual. Assim como ela, outros gestores municipais e grandes lideranças do Estado já declararam apoio ao pré-candidato do PSC.

Além da lista de serviços prestados a todas as 139 cidades do Tocantins, o perfil de político honesto, gestor experiente e homem de palavra figuram entre as principais justificativas apontadas pelos apoiadores de Osires Damaso na disputa ao comando do Palácio Araguaia.