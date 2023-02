Prefeita Cinthia Ribeiro prestigia posses no Judiciário e Legislativo estadual

A prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro, prestigiou as posses nos poderes Legislativo estadual e Judiciário, ocorridas nesta quarta-feira, dia 1º. Durante a manhã, os holofotes estavam voltados para a Assembleia Legislativa, onde os 24 deputados estaduais eleitos para o mandato 2023-2026 tomaram posse. Entre os novos legisladores, está o deputado Eduardo Mantoan, marido da prefeita. “Torço por esta nova legislatura que se inicia. Que nós possamos, juntos, fazermos uma política de estado e não de governo. Reforço a importância do fortalecimento e parceria das instituições”, destacou Cinthia, que compôs a mesa de honra ao lado de autoridades dos três poderes, entre eles, o governador Wanderlei Barbosa.

No início da tarde, Cinthia Ribeiro acompanhou a posse da nova Mesa Diretora do Tribunal de Justiça do Tocantins, da Ouvidoria Judiciária e da diretoria da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (Esmat). Os membros estarão à frente dos cargos no biênio 20023-2024.

Pela primeira vez, em três décadas, os principais cargos da Mesa Diretora são ocupados por mulheres, sendo a desembargadora Etelvina Maria Sampaio Felipe na presidência do Judiciário tocantinense. “Participo desta posse orgulhosa em ver tantas mulheres ocupando cargos importantes. Desejo uma excelente gestão às desembargadoras e demais componentes da Mesa Diretora. Destaco que estou à disposição e certa de que a parceria entre os poderes é essencial para o fortalecimento da democracia e para a garantia dos direitos da população”, disse a prefeita Cinthia Ribeiro.

Texto: Assessoria de Imprensa do Gabinete da Prefeita

Edição: Secom