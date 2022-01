Prefeita Cinthia Ribeiro mantém jornada ininterrupta de seis horas em 2022

A prefeita Cinthia Ribeiro manteve no exercício de 2022 o horário de funcionamento dos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal de seis horas ininterruptas, das 13 às 19 horas. Estão excluídas dessa medida as atividades que possuem jornadas específicas como àquelas na área da educação, saúde, serviço social, serviços públicos e outras congêneres.

O Decreto nº 2.135 está publicado no Suplemento 2.889, do Diário Oficial do Município desta quinta-feira, 30, e tem vigência imediata. De acordo com a publicação, a administração poderá rever o horário de funcionamento de que trata o art. 1° em caso de necessidade do serviço público.

A decisão de Cinthia Ribeiro foi tomada com base na análise desempenho da gestão no ano de 2021, e segundo ela, mesmo trabalhando em jornada contínua, os servidores municipais conseguiram cumprir com qualidade todas as metas estabelecidas.

“Esse ano tivemos um Refis, a consulta do Plano Plurianual, a retomada das aulas, a atenção à saúde, que se manteve em ritmo alto já que a pandemia ainda não acabou, os cuidados com a cidade, fora outras frentes de trabalho que exigiram muito dos nossos servidores, que demonstraram nesse período seu comprometimento com a cidade. Então considero que essa jornada é suficiente para cumprimos a nossa obrigação funcional e institucional, e havendo necessidade, poderemos reajustá-la a qualquer momento”, ponderou a prefeita.