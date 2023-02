Prefeita Cinthia Ribeiro decreta ponto facultativo na segunda e terça de Carnaval

A prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro, decretou ponto facultativo nos dias 20 e 21 de fevereiro, segunda e terça-feira de Carnaval, para o serviço público municipal. A decisão, que foi publicada no Diário Oficial do Município desta quinta-feira, 16, veio acompanhada de um convite da prefeita.

“Preparamos uma festa linda, temos atrações para todos os gostos e em todos os cantos da cidade. Fizemos tudo com muito carinho. Depois de dias difíceis, estamos retomando as nossas festas e celebrações. Vamos comemorar juntos!”

Os serviços essenciais e de atendimento em regime de plantão ficam de fora do decreto, que vale para os serviços da Administração Direta e Indireta da Capital, incluindo as aulas na rede municipal de ensino, que retornam na Quarta-Feira de Cinzas pela manhã. As demais atividades voltam no expediente normal na quarta, 22, das 13h às 19h, incluindo o atendimento ao público nas unidades do Resolve Palmas.

Confira o funcionamento dos serviços essenciais e em regime de plantão:

• Unidades de Pronto Atendimento (Upas). A UPA Norte funciona na Arno 21 (203 Norte) e a UPA Sul na Rua Perimetral 2, quadra 72/73, no setor Jardim Aureny II. Ambas trabalham 24 horas, incluindo os finais de semana.

• Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que pode ser acionado pelo 192 a qualquer hora do dia e da noite.

• Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (Caps AD), localizado na Arno 12 (105 Norte), exclusivamente para os pacientes já acolhidos.

• Limpeza urbana, infraestrutura e iluminação pública.

• Conselhos tutelares e outros ligados ao serviço social, que porventura mantenham sistema de plantão, a exemplo do plantão social 24 horas, disponíveis pelo (63) 99237-5282.

Programação de Carnaval

As opções em Palmas para curtir o feriado vão atender vários gostos. A comunidade cristã terá a volta do maior evento religioso da Região Norte, o Palmas Capital da Fé, que começa nesta sexta-feira, 17, e segue até terça-feira, 21, com vários nomes nacionais da música evangélica e católica. Taquaruçu é outra opção para quem deseja curtir a folia. De 18 a 21, a animação fica por conta dos bloquinhos, grupos culturais e artistas regionais.