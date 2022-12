Prefeita Cinthia recebe Comitê Gestor para alinhar ações para 2023

A prefeita Cinthia Ribeiro se reuniu nesta segunda-feira, 19, com o Comitê Gestor do Município de Palmas para alinhar os principais projetos que serão executados em 2023, conforme estabelecido na revisão do Plano Plurianual, no Plano de Governo e na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). Dentre os investimentos previstos estão a construção do novo Paço Municipal e da Câmara de Vereadores, a revitalização da Av. LO-09, um novo circuito no Parque Cesamar, o Mercado Municipal, a entrega de três novos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs), a criação da Clínica da Mulher, uma unidade de pronto atendimento infantil, uma unidade de bem-estar animal, dentre outros.

Na ocasião, a prefeita Cinthia também fez um balanço do ano de 2022, que avaliou como desafiador, mas de muitas conquistas. “Temos muitos resultados para comemorar. Foi um ano marcado por avanços e conquistas para os nossos servidores, de consolidação da nossa economia no pós pandemia, de geração de emprego e de realização de obras. Para 2023, o nosso desejo é continuar contribuindo com o desenvolvimento de Palmas e levando qualidade de vida aos palmenses.”

O Comitê Gestor foi criado para dar subsídio à administração pública nas tomadas de decisões. Fazem parte deste colegiado e estavam presentes na reunião os secretários da Saúde, Tiago Marconi; de Planejamento e Desenvolvimento Humano, Mila Jaber; da Casa Civil, Edmílson Vieira das Virgens; de Finanças, Vera Lúcia Thoma; de Governo e Relações Institucionais, Rogério Ramos; Chefia de Gabinete, Maíra Galvão; e o procurador-geral do Município, Mauro Ribas.

Texto: Redação Gabinete da Prefeita

Edição: Secom