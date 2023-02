Prefeita Cinthia decreta transporte gratuito em Palmas até estabilidade do sistema

A prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro, decretou a gratuidade no transporte coletivo de Palmas, até segunda-feira, 6, para minimizar possíveis transtornos aos usuários do sistema de transporte público, impossibilitados de recarregar seus cartões por causa da migração do sistema. “Pensando no bem comum da população, especialmente daqueles que dependem do transporte coletivo, determinei a liberação das catracas até que a migração se dê por completo e o sistema esteja totalmente estável”, explicou Cinthia Ribeiro. O Decreto nº 2.320 está publicado no Diário Oficial do Município desta quarta-feira, 1º.

A Prefeitura de Palmas assumiu a integralidade da operação do sistema de transporte na Capital nesta quarta-feira, antes havia uma requisição administrativa onde três empresas estavam prestando o serviço. A prefeita Cinthia lembrou que em todo processo de transição há contratempos, imprevistos e necessidade de ajustes, mas o Município está fazendo tudo para oferecer um serviço de qualidade para a população. Até o momento já foram empossados mais de 100 motoristas, o que está possibilitando a normalização das rotas, principalmente no horário de pico. “Vale lembrar que priorizamos a preservação do emprego dos pais de famílias que já estavam trabalhando no sistema e temos margem para contratar novos motoristas que atendem aos critérios dessa função”, acrescentou Cinthia.

Texto: Redação Secom

Edição: Secom