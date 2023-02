Prefeita abre ano letivo durante aula inaugural

A rede municipal de educação preparou uma aula inaugural de volta às aulas com muita festa, arte e cultura. A ação contou com a presença da prefeita Cinthia Ribeiro que esteve na tarde desta quinta-feira, 2, na Escola Municipal de Tempo Integral (ETI) Caroline Campelo, localizada no Setor Santa Fé II, para participar do evento, dar boas-vindas e desejar a todos os alunos um ano letivo de muito sucesso e aprendizado. A aula inaugural foi prestigiada pela secretária da Educação, Fátima Sena, pais, vereadores, representantes do Exército Brasileiro – parceiro da unidade, gestores escolares, professores, entre outras autoridades.

Durante o evento, a prefeita Cinthia Ribeiro falou da emoção de poder estar presente na educação e conviver com os alunos e todos os profissionais. “A gente faz a educação de uma forma diferente porque colocamos amor, comprometimento e alma. A nossa gestão é de excelência em tudo que se propõe a fazer”, declarou.

Emocionada por retornar a escola que fez parte ao longo de sua carreira como professora efetiva, a secretária da educação, Fátima Sena, falou da escolha pela profissão e da importante missão de continuar fazendo com que a educação brilhe cada vez mais. “Estamos preparados para fazer um 2023 extraordinário para a educação municipal de Palmas”, afirmou.

Na programação foi possível ver muitos olhares curiosos e cheios de expectativa. Os alunos da educação infantil não demoraram a perceber que a escola estava com um clima diferente. No pátio, palhaços apresentavam musical interativo com a participação dançante das crianças. A chegada surpresa dos avatares, robôs e animes elevou o ânimo das crianças que ficaram eufóricas e muito alegres. A maior parte correu para abraçar os personagens.

A professora Radi Coelho trabalha na educação municipal há cerca de treze anos, sendo dez deles na ETI Caroline Campelo. “Todo ano letivo começa cheio de novas expectativas, com novos alunos, quero dar continuidade ao trabalho que venho realizando há mais de dez anos, lecionando na mesma série. E esse momento festivo e interativo propicia o processo de adaptação entre alunos e professores nessa nova fase”, disse, lembrando que retomar totalmente presencial é muito importante, pois torna mais viável identificar as especificidades de cada aluno

Apresentações

Na quadra da unidade, o espetáculo foi composto por apresentações culturais de alunos de várias unidades escolares da rede. A programação levou ao palco um musical encenando a catira – dança da cultura popular tocantinense, além de um recital que atraiu a atenção e aplausos do público presente.

Éder Rabelo, professor da ETI Caroline Campelo, acompanhou seus alunos durante as atrações e enfatizou as expectativas bem como a satisfação em compor a equipe. “Será um ano bem produtivo, principalmente pelos benefícios da carreira implementados pela Prefeita Cinthia. A gestão municipal vem fazendo a diferença, e com isso começamos o ano com um gás a mais”, declarou, ressaltando que o ano letivo de 2023, pós-pandêmico, começa totalmente presencial e integral.

A aluna Brenda Torres, do 9° ano da ETI Caroline Campelo, relatou a emoção de começar mais um período na escola, já que pretende se dedicar ainda mais para se tornar aluna destaque. “Estou feliz de estudar aqui. Gosto de vir à escola, pois fiz novos amigos e isso me faz bem”, disse.

A Rede

O ano letivo iniciou oficialmente em 1º de fevereiro, com o retorno dos estudantes. Antes retornaram professores, coordenadores pedagógicos, orientadores educacionais, diretores e demais servidores que compõem a rede municipal de educação para o preparo das escolas e a volta às aulas.

Hoje, a rede municipal de ensino de Palmas trabalha com capacidade de atendimento de 48 mil alunos, distribuídos nas 78 unidades educacionais, sendo 34 Centros Municipais de Educação Infantil (Cmeis) que atendem crianças de seis meses a cinco anos e 11 meses, e 44 escolas que atendem educandos do Ensino Fundamental que compreende a faixa etária de seis a 14 anos.

A cada ano a rede municipal amplia sua capacidade de atendimento com a abertura de novas vagas e a inauguração de novas escolas. Atualmente tem um total de 43.643 alunos matriculados, sendo 12.897 na Educação Infantil e 30.746 no Ensino Fundamental.